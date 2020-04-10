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武漢肺炎》防疫地圖炮！國家警報1地點涵蓋半個屏東 地方怨

枋寮是南屏東交通樞紐，也被地圖炮波及。（記者陳彥廷攝）

枋寮是南屏東交通樞紐，也被地圖炮波及。（記者陳彥廷攝）

2020-04-10 11:01:16

［記者陳彥廷／屏東報導］為防範清明連假因為人潮擁擠導致成為防疫破口，中央流行疫情指揮中心在上週六發出細胞簡訊，要求民眾儘量別再前往11個景點，其中屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）因範圍一舉包含逾80公里的道路距離及高達23萬的人口，除墾丁外，這也引發當地居民的困擾，直呼「很莫名」。

警方粗估連假共有高達10萬人次湧進墾丁大街，大量人潮加上不少人並未戴上口罩，被景象嚇到的中央流行疫情指揮中心採發出國家級警報的方式通知，其中第二則警報，更是獨列「墾丁」，後來又被中央流行疫情指揮中心點名，將屏東縣南州鄉以南地區（含墾丁觀光景點）列為警示區，範圍的不明確，再度引發熱議。

廣義的南州鄉以南地區，從南州鄉界最北點起算，包括新園、新埤、崁頂、東港、林邊、佳冬、枋寮、春日、枋山、獅子、車城、牡丹、滿州及恆春等14鄉鎮，正好就是舊制立委選區，人口超過23萬人，且距台灣本島最南點還有80多公里的路程，範圍堪稱橫掃半個屏東，如同戰略遊戲的「地圖炮」。

南州鄉長黃盈裕就為此喊冤，指多數遊客到台東或墾丁經過南州交流道，但未停留在南州鄉玩，南州無端被波及；不少設籍於這些鄉鎮的網友，日前也在ptt上討論，指回到工作崗位後，都得被公司調查是否有去過這些地方，設籍在這些地方且有返鄉的人，就算連假期間都沒有出門，也得回報，感覺範圍有點太大

其它網友則回應「屏南躺著都中槍」、「沒出門也沒鄰居的林邊人覺得無言」、「佳冬人掃到颱風尾」、「枋寮人+1」等，也有恆春人說，連假也沒有去墾丁，因為這個簡訊，現在連要去別的地區的醫院都要被盤問許久，確實造成不便。

枋寮鄉長陳亞麟則指出，枋寮鄉是南屏東交通樞紐，省道車水馬龍，不少的遊客路過下車消費，但範圍不夠明確，當訊息發布後，就有居民打電話詢問，是否只要居住在這都算，確實造成某種程度不便。

陳亞麟說，肯定防疫中心至今的作為，但這種「地圖炮」式的概括，難道是設籍於這些鄉鎮的居民實際上根本不曾前往中央疫情指揮中心所指述的「墾丁」，卻都必須要進行自主健康管理？規範及範圍，理應更明確。

陳亞麟說，對照中央防疫的積極警報作為，再反觀基層第一線公所口罩的捉襟見肘，建議中央在口罩產量已提昇下，接下來也要思考是否要配給給第一線公務人員的階段。

枋寮鄉公所也自立自強，採購75%防疫酒精經鄉民代表會各代表、各村村長丶村幹事、社區發展協會暨關懷據點理事長及所內各級主管共同發放給鄉內各社區照顧關懷據點及各村辦公室等，請其協助分送給弱勢家戶、據點長者、獨居老人及身障者等。

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