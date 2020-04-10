為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

    呂若瑟神父（圖）募款6天破億，義媒盛讚台灣人寬厚報恩。（資料照）

    呂若瑟神父（圖）募款6天破億，義媒盛讚台灣人寬厚報恩。（資料照）

    2020-04-10 09:48:37

    〔中央社〕常住台灣的義籍神父呂若瑟為武漢肺炎疫情肆虐的故鄉募款，台灣人6天內捐款破億，這則消息在義大利也受到媒體廣泛報導。義媒盛讚台灣人宅心仁厚，從不忘記過往所受之恩。

    義大利最大財經報紙「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）影音新聞報導，台灣東部城市宜蘭的居民大排長龍，為了到羅東聖母醫院捐款幫助義大利，短短六天捐款就超過280萬歐元（最後金額約新台幣1.5億元），這筆資金將用於購買醫療物資，送到義大利協助對抗疫情。

    財經網媒「商報」（business.it）則以「台灣人的寬宏心胸」為標題報導，在全世界許多向義大利伸出援手的國家當中，來自台灣的援助特別令人感動，因為台灣人是因50年前經歷經濟生活瓶頸時，曾受過義大利神父的恩惠，現在看到神父故鄉有難，立刻主動伸出援手。

    商報強調，台灣的國際處境並不容易，但總統蔡英文宣布向歐盟、美國捐贈千萬片口罩，其中50萬片將捐給義大利，加上台灣民眾自發踴躍向義大利捐款，這些是非常強烈、令人感動的訊息，讓義大利人感受到來自台灣的溫暖。

    網媒「國際郵報」（The Post Internazionale）的標題指出，「台灣人絕不會忘記過去所受的恩惠」。報導說，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊全球的時刻，也不乏國際團結的典範，例如台灣民眾為了感謝二次世界大戰後到台灣奉獻的義籍神父，排隊捐款幫助義大利。

    網媒「義大利商業報」（Affari Italiani）與Askanews通訊社也都報導了台灣人排隊向義大利捐款的新聞。網媒Tiscali News特別強調，台灣人默默地向義大利伸出援手。（編輯：陳永昌）

    相關新聞請見︰

    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣人報恩！呂若瑟神父6天募到1.5億 最大筆500萬
    2020-04-07 19:24

    台灣人報恩！呂若瑟神父6天募到1.5億 最大筆500萬
    送愛到義大利募款提前達標 6天就達設定目標10倍
    2020-04-07 13:38

    送愛到義大利募款提前達標 6天就達設定目標10倍
    投資好複雜？富蘭克林：交給機器人一指搞定

    投資好複雜？富蘭克林：交給機器人一指搞定
    「Oki」早年救了不少人 呂若瑟一席話台灣人捐款報恩
    2020-04-06 20:49

    「Oki」早年救了不少人 呂若瑟一席話台灣人捐款報恩
    外媒也關注 老神父呂若瑟受訪大讚台灣人感恩圖報
    2020-04-06 19:39

    外媒也關注 老神父呂若瑟受訪大讚台灣人感恩圖報
    超狂振興！全國電子家電三倍再翻倍

    超狂振興！全國電子家電三倍再翻倍
    生活今日熱門
    2020-07-15 13:25

    北榮院長 政院核定副院長李發耀代理

    2020-07-15 13:19

    花蓮37.4度！全台7縣市高溫特報 台北也飆36.9度

    2020-07-15 13:11

    首日領券片》不到5秒領到振興三倍券！民眾嗨喊：包裝蠻精緻 影片

    2020-07-15 21:00

    誰來作客》泰國娘娘帶逛情趣用品 嗨喊：這個超紓壓 影片

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播