「口罩實名制2.0」看到戶號頭痛？專家教你使用

戶役政管家APP上線方便報稅買口罩，新店戶政所臨櫃驗證贈洗手乳。（記者翁聿煌攝）

2020-04-10 09:36:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕武漢肺炎疫情當前，中央流行疫情指揮中心推出「口罩實名制2.0」，提供民眾購買口罩的新管道，但有網友操作卡卡，看到輸入「戶號」就頭痛，新店戶政事務所主任劉博文說，為避免民眾使用健保卡於網路服務註冊時需輸入戶號而卡關，現在只要手機下載「戶役政管家APP」，並由本人持身分證及手機至戶政事務所臨櫃完成身分驗證，或憑自然人憑證上內政部網頁驗證，就能輕鬆查詢戶號及個人最新戶籍資料。

劉博文說，內政部於今年3月2日正式啟用「戶役政管家」APP服務，不僅整合戶政、役政資訊，面對最近「口罩實名制2.0」及即將來臨的「5月報稅季」，讓你宅在家也能報稅又防疫。

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使用「戶役政管家APP」，還能免用自然人憑證申辦電子戶籍謄本，對家中還有就學中子女的家長來說真是一大福音!其他還有線上預約申辦戶籍業務、國民身分證掛失等功能，此外，報稅季節將至，有了戶役政管家APP，再也不需要臨櫃辦理自然人憑證或親自前往國稅局報稅，只要使用健保卡加戶號，即可輕鬆完成線上報稅，除了戶政功能以外，還提供役男徵兵檢查體位判定結果及抽籤結果通知等服務，也可線上申請役男短期出境。

劉博文說，自4月16日起，只要民眾本人至新店戶政事務所（含安康辦事處、深坑區所、石碇區所、坪林區所及烏來區所）申辦戶役政管家APP，並完成身分驗證開通，即贈送1000ML抗菌洗手乳，提供優質服務也守護大家的健康，數量有限，送完為止。

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