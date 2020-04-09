武漢肺炎》悲！被迫穿垃圾袋防護衣轟動全網 3護理師不幸染疫

3月時，諾斯威克公園醫院3名護理師在網路上PO出手、腳以及頭部穿戴「垃圾袋防護裝備」的照片，「我們每一個日夜都感到沮喪」。（圖擷取自推特）

2020-04-10 09:24:51

首次上稿 4/9 23:49

更新時間 4/10 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎肆虐全球，英國累計確診數突破6萬例、超過7000人死亡，醫療體系瀕臨崩潰，也因缺乏防疫物資，英國倫敦哈羅市（Harrow）有3名一線護理師曾在3月被迫使用「垃圾袋」自製防護裝備，照片曝光後迅速引起全網熱議，不幸的是，今日傳出3人皆已確診。

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據英國《Telegraph》報導，位於英國倫敦北部哈羅市的諾斯威克公園醫院（Northwick Park Hospital）的一線醫護人員指出，院內的手套、防護衣以及鞋套等防疫裝備全都嚴重短缺，他們只能自製「防護裝備」。

據報導，3月時，3名護理師就在網路上PO出手、腳以及頭部穿戴「垃圾袋防護裝備」的照片說，「我們每一個日夜都感到沮喪」，他們只能自己動手製作簡易的防疫裝備，希望政府至少能提供他們這些一線抗疫人員每人1套專業防護裝備、讓他們能避免受到感染，令人心酸的畫面馬上在網路引起熱議。

今日，照片中的3名護理師已被證實確診感染武漢肺炎，同醫院中，在有一半在病房內工作的醫護人員都確診染疫，其中的工作人員更直言，院方未提供足夠的防護裝備，才會導致醫護們暴露在染疫風險中。

報導更提到，有消息指出，醫護人員已被院方施壓，警告不要對外透露防護裝備持續短缺的消息。

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英國倫敦哈羅市諾斯威克公園醫院3名曾在3月被迫使用「垃圾袋」自製防護裝備的一線護理師，今日傳出都已確診。圖為諾斯威克公園醫院示意圖。（法新社）

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