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    清明連假首日 潘文忠提醒：身體不適要及時回報學校

    今天是清明連假首日，全國各級學校學生都放假，教育部長潘文忠在臉書提醒全國師生，連假期間要遵守防疫專家建議，如果有身體不適，一定要及時回報給學校，保護自己也保護身邊的人。（取自教育部臉書）

    今天是清明連假首日，全國各級學校學生都放假，教育部長潘文忠在臉書提醒全國師生，連假期間要遵守防疫專家建議，如果有身體不適，一定要及時回報給學校，保護自己也保護身邊的人。（取自教育部臉書）

    2020-04-02 21:53:19

    〔記者林曉雲／台北報導〕今天是清明連假首日，全國各級學校學生都放假，教育部長潘文忠在臉書提醒全國師生，連假期間要遵守防疫專家建議，如果有身體不適，一定要及時回報給學校，保護自己也保護身邊的人。

    潘文忠表示，連假期間師生要盡量減少出入人潮聚集場所，注意社交距離，並盡可能記錄活動足跡，讓疫調能更順利進行；避免接觸近日自國外返台的親友，尤其是在居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間的親友。

    潘文忠也提醒學校，除了要建立回報機制，假期間也要掌握每一位教職員與學生狀況，避免校外人員進出；假期結束前，需要再次進行全校性消毒清潔。

    對於學校若有教職員工生居家檢疫、居家隔離及自主健康管理，潘文忠表示，在連假期間，校方需持續給予關懷，也要提醒這些師生不得外出、不得邀請親友來訪。若有在校居家檢疫或居家隔離人員，學校應有人員留守，以因應突發狀況。最後要提醒，教職員工及學生除經專案許可外，假期期間不得出國。

    潘文忠說，現在是防疫的非常期間，採取非常措施，請大家多擔待，麻煩多配合，這段期間，大家也都辛苦了，雖然造成大家生活上的不方便，但希望大家都能共同體諒與合作，一起度過困難，人類歷史面對各種不同大小的瘟疫，最後都能戰勝，相信這次也不例外，防疫需要每個人共同合作。

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