武漢肺炎》連假經濟、觀光還是要顧！林佳龍：防疫到位民眾仍可放心上路

交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心了解國道疏運成效。（記者周湘芸攝）

2020-04-02 15:34:09

〔記者周湘芸／新北報導〕清明連假車流往返眾多，交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心了解國道疏運成效。針對今天凌晨往花東方向交通堵塞，有民眾擔心原先空曠的花東地區恐成防疫破口。林佳龍表示，放假想到大自然環境出遊是人之常情，畢竟經濟及觀光還是要維持，在確保防疫措施完備的情況下，國人可以「放心上路」。

林佳龍表示，今年清明連假高速公路車流量較往年少，但在特定路段，如往宜蘭方向出遊或返鄉者還是有一定數量，但目前都在可控制的範圍內。各國道服務區的紅外線感測儀、體溫量測儀器及感應式水龍頭等設備都已到位，民眾假期間可以放心上路。

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被問到今天凌晨前往花東地區車潮眾多，是否會呼籲民眾盡量待在家？林佳龍指出，花東地區有很多大自然美景，民眾普遍想趁連假出去走走，住房率幾乎都到達7、8成，在防疫工作落實的前提下，還是可以適當出遊。

談到即便蘇花改通車，今天花東方向仍有塞車現象，林佳龍表示，整體來看，這次清明連假的疏運還算順暢，因前往花東的車輛增加，蘇花改及國道5號都有出現回堵現象，但很快的就已排除，呼籲民眾上路前可先以「高速公路1968」App掌握路況，或配合高乘載等措施達到分流。

林佳龍表示，今年清明連假高速公路車流量較往年少，但在特定路段，如往宜蘭方向可能出遊或返鄉者還是有一定數量。（記者周湘芸攝）

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