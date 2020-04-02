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    武漢肺炎》南市防疫有哪些超前部署？一張圖秒懂！

    台南市長黃偉哲PO一張圖，說明台南已完成40項防疫「超前部署」，籲請大家要有信心與政府共同防疫。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲PO一張圖，說明台南已完成40項防疫「超前部署」，籲請大家要有信心與政府共同防疫。（擷自臉書）

    2020-04-02 21:50:40

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「武漢肺炎疫情是持續戰，我們只能不停不停地趕在問題發生之前及早往下一步走」。面對疫情不知何時結束，台南市長黃偉哲今（2）日在臉書PO一張圖，分享這段期間已努力提早完成40項超前部署，希望大家要有信心跟政府一起「抗疫」度難關。

    南市超前部署包括率先成立「台南好物專區」電商平台、學生防疫假、清明連假納骨塔「封塔」禁入、第2辦公室異地演練、補助外送平台、市府釋出200名短期上工專案、古蹟景點實名制入場等。

    黃偉哲說，面對嚴峻疫情，防疫大作戰必須「超前部署」，將環境做得更安全，同時降低對民眾生活與經濟產業影響，避免日後變成「燒錢部署」緩不濟急。

    黃偉哲並感謝這期間來捐贈物資的各企業團體，民眾願意體諒各種措施帶來的些許不便，市府團隊作堅強後盾，在各個角落奮力地協助防疫，「大家都辛苦了、謝謝」。

    網友給力按讚「感謝全糖市長~希望全台、全世界一起挺過去啊…」、「語重心長的貼心用心，謝謝你，大家共同努力防疫，加油」。也不乏網友建議「各大賣場是否應該強制量體溫、噴酒精才能進入」、「連假外地遊客來台南吃美食，排隊、坐位擠一起沒有社交距離？」 、「夜市人多如何超前部署？」

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