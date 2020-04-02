武漢肺炎》桃園市今新增2境外移入 確診達34人

桃園市衛生局表示，今天新增2例境外移入病例，讓確診數增至34例。（記者陳恩惠攝）

2020-04-02 20:28:46

［記者陳恩惠／桃園報導］武漢肺炎持續延燒，依據疾管署傳染病統計資料查詢系統，全台確診達339例，桃園市今天新增2例英國返國的境外移入案例，累計確診數增至34例，市府衛生局指出，近來新增案例仍以境外移入為主，34例中境外移入有22例、12例為本土傳染，其中12例已康復、1例死亡，其餘21例住院治療中。

衛生局表示，桃園市居家隔離數近2日有百餘人解除，截至今天為止，由原先的756人縮減至652人，至於居家檢疫人數截至4月1日止，仍有5065人。

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至於違反隔離、檢疫規定者，衛生局截至4月1日的統計，依情節輕重開罰，違反居家檢疫規定者罰一萬元者有3人、七萬元有13人、十萬元有6人、十五萬元有2人、廿萬元有2人、廿五萬元有2人、卅五萬元有2人、四十五萬元有1人、七十萬元有1人、八十五萬元有2人及百萬元有1人；違反居家隔離規定挨罰廿萬元有1人、八十萬元有1人，共有37人被罰，開罰金額累計829萬元，目前已有8人共繳納60萬元罰鍰。

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