為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    武漢肺炎》桃園市今新增2境外移入 確診達34人

    桃園市衛生局表示，今天新增2例境外移入病例，讓確診數增至34例。（記者陳恩惠攝）

    桃園市衛生局表示，今天新增2例境外移入病例，讓確診數增至34例。（記者陳恩惠攝）

    2020-04-02 20:28:46

    ［記者陳恩惠／桃園報導］武漢肺炎持續延燒，依據疾管署傳染病統計資料查詢系統，全台確診達339例，桃園市今天新增2例英國返國的境外移入案例，累計確診數增至34例，市府衛生局指出，近來新增案例仍以境外移入為主，34例中境外移入有22例、12例為本土傳染，其中12例已康復、1例死亡，其餘21例住院治療中。

    衛生局表示，桃園市居家隔離數近2日有百餘人解除，截至今天為止，由原先的756人縮減至652人，至於居家檢疫人數截至4月1日止，仍有5065人。

    至於違反隔離、檢疫規定者，衛生局截至4月1日的統計，依情節輕重開罰，違反居家檢疫規定者罰一萬元者有3人、七萬元有13人、十萬元有6人、十五萬元有2人、廿萬元有2人、廿五萬元有2人、卅五萬元有2人、四十五萬元有1人、七十萬元有1人、八十五萬元有2人及百萬元有1人；違反居家隔離規定挨罰廿萬元有1人、八十萬元有1人，共有37人被罰，開罰金額累計829萬元，目前已有8人共繳納60萬元罰鍰。

    相關新聞請見︰

    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》桃園居家檢疫違規26人罰324萬 5人已繳
    2020-03-22 19:10

    武漢肺炎》桃園居家檢疫違規26人罰324萬 5人已繳
    武漢肺炎》王文彥：桃園市最多只能收容177確診病患
    2020-02-26 21:22

    武漢肺炎》王文彥：桃園市最多只能收容177確診病患
    「存基金」找科技

    「存基金」找科技
    桃園衛生局提供「強身健康包」 鄭文燦建議：可跟台酒合作
    2020-02-23 21:09

    桃園衛生局提供「強身健康包」 鄭文燦建議：可跟台酒合作
    生活今日熱門
    2020-07-08 06:25

    掀裙露下體女大生 深夜又上空直播 網超嗨！

    2020-07-08 05:30

    中小學 兩年內班班有冷氣

    2020-07-08 05:30

    偽出國掀熱潮 彩繪機帶你環島去

    2020-07-08 05:30

    高溫成常態 國中小僅37％有冷氣／5年計畫縮短成2年 預計10.3萬間教室裝冷氣、10…

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播