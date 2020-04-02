武漢肺炎》科技部紓困預算10億元 發英雄帖邀研發抗疫利器

武漢肺炎紓困預算加碼到1兆500億元，其中，科技部編列10億元，將用於武漢肺炎病毒的檢測、治療、疫苗研發、場域驗證等4大領域。圖為科技部長陳良基。（資料照）

2020-04-02 19:40:19

〔記者羅綺／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，行政院週四加開臨時院會公布防治預算加碼到1兆500億元，其中，科技部編列10億元預算。科技部表示，10億將用於科學研發方面，包括武漢肺炎病毒的檢測、治療、疫苗研發、場域驗證等，經費規劃在4大領域是平均使用，之後會視學研界能量再調整。

科技部指出，為使科技防疫加速，預計1週內開放申請，全台300多個接受科技部補助的學研單位都可提出申請，但研究計畫案必須切中本次防疫需求，也可進行跨領域整合；學研單位提出申請案後再由科技部進行審查。

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科技部進一步指出，本次提供的研究經費將不會是齊頭式，沒有預設每一案的補助經費上限，數百萬到數千萬都有可能，視計畫的複雜度、達成度而定所需的資源。

獲得經費補助單位，科技部將會持續追查研究進度，有別於以往計畫結束後才檢視結果，這次可能每半年就檢視或檢討一次。

此外，過去科技部曾培育不少新創公司，也在這次的疫情中遭受波及，因此將運用疫情防治紓困方案，協助將與防疫有關的產品，提早進入「緊急使用授權」（EUA）階段。

科技部次長謝達斌指出，美國當前疫情嚴重，希望全世界增加生產輔助型呼吸器，並提出會輔助產品進入美國市場；若台灣的新創能抓住這個機會，科技部很願意提供協助及相關資源。

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