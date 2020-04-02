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北部高級社區保全感染源不明 陳時中︰不否認社區有零星感染源

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將會對案336展開疫情調查，針對該社區內的接觸者進一步採檢釐清。（指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將會對案336展開疫情調查，針對該社區內的接觸者進一步採檢釐清。（指揮中心提供）

2020-04-02 16:29:35

〔記者林惠琴／台北報導〕國內尚未結案的不明感染源武漢肺炎確診個案，今日再增1例、為案336例，是一名北部高級社區的女保全，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將會展開疫情調查，針對該社區內的接觸者、曾有症狀，或是有出國史的民眾，進一步採檢釐清；陳時中指出不否認社區有零星感染源，並點名要注意3個案。

根據指揮中心的資料，該名50多歲女保全於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於今日確診。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，該名女保全有一段時間已有輕微的咳嗽症狀，3月30日照X光看到肺炎現象，但症狀輕微，要持續觀察未來幾天有沒有改變的情形。

指揮中心發言人莊人祥說明，該名女保全一共就醫3次，前2次在診所、1次在醫院。

陳時中指出，要匡列個案相關接觸者，已請主委通知住戶，並調出錄影帶，調查所有接觸者，展開疫調，並將針對有出國史、有接觸史，或有呼吸道等相關症狀者，都會擴大採檢，社區消毒已於今日完成。

扣除先前已結案的不明感染源個案外，近期尚未結案的有案100、134、156、268、322、336；陳時中強調，目前有零星社區感染，是否有感染源，不敢否認，確實有可能性，將對於今天的案336，以及之前的案268、322投以最大的注意。

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