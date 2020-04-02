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武漢肺炎》快篩試劑研發完成？ 國衛院：正進行專一性及敏感性測試

國衛院今下午發聲明澄清，武漢肺炎快篩試劑仍在研發測試，尚未達完成階段。（記者鄭名翔攝）

國衛院今下午發聲明澄清，武漢肺炎快篩試劑仍在研發測試，尚未達完成階段。（記者鄭名翔攝）

2020-04-02 16:48:12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕媒體報導國家衛生研究院已成功研發出武漢肺炎的快篩試劑，讓各界十分振奮；但國衛院今下午澄清，快篩試劑尚在研發階段，正與國防醫學院預防醫學研究所合作，進行試劑針對此病毒的專一性及敏感性測試，但同步也進行技轉招商工作，為後續量產做準備，目前仍須進行更精進的敏感性及精確度測試，再經衛生福利部核准後才會上市。

國衛院表示，於3月3日透過衛福部疾病管制署取得武漢肺炎活體病毒株，隨即日以繼夜擴大研究，證實SARS抗體可用來檢測活體武漢肺炎病毒，但現在仍在進行專一性程度測試，掌握該試劑對其他冠狀病毒是否具交叉辨識能力，而試劑的敏感性也還在測試階段。

而對於媒體報導稱已成功研發，將於下週啟動技轉招商試量產；國衛院解釋，快篩試劑仍在研發階段，除了上述的專一性及敏感性測試外，也須在病患檢體進行更精進的準確度測試，而為了讓後續量產先做準備，才同步進行技轉招商，將於4月8日針對有意願廠商舉行技術說明會。

國衛院強調，快篩試劑已取得重大進展且加速測試中，但尚未達到研發完成，且後續還須經衛福部食品藥物管理署審查核准後才會上市，目前暫難提供明確時程。

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