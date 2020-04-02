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    神岡馬改為線上馬 呼籲民眾共襄盛舉奉獻愛心

    神岡馬拉松每年皆吸引數千跑者參與。（神豐國際同濟會提供）

    神岡馬拉松每年皆吸引數千跑者參與。（神豐國際同濟會提供）

    2020-04-02 16:42:43

    〔記者歐素美／台中報導〕神豐國際同濟會原訂於3月22日舉辦的神岡馬拉松，因武漢肺炎疫情影響，決定改以時下最夯的「線上馬拉松」方式舉行，民眾只要在5月20日前透過跑步app自主訓練，可分次累計，截圖上傳指定雲端即算完賽，除原報名的各項禮物，主辦單位再加碼送大禮，並呼籲參賽者捐出晶片押金，一起做公益。

    由神豐國際同濟會委託貝斯特創意開發有限公司舉辦的神岡馬拉松，今年邁入第5年，原訂3月22日舉行，分成全馬、半馬、挑戰及樂活4組，吸引近4000人報名，不料，受武漢肺炎影響，主辦單位原本延期到5月3日舉行，不料，疫情未歇，還全球大流行，考量跑者及志工等健康安全，加上許多跑者不捨中斷這場愛心賽事，神豐國際同濟會經討論後，決定改以隨時隨地可跑的「線上馬拉松」方式呈現。

    承辦的貝斯特創意開發有限公司執行長陳撼宇表示，「線上馬拉松」採自主訓練方式，加強防疫，參賽者只要透過跑步APP截圖上傳指定雲端，即算完賽，還可分次累計，例如全馬42.195公里，參賽者不用一次跑完，可以分3次或4次跑，再截圖上傳即算完賽。

    主辦單位鼓勵已報名民眾不退費，完成「線上馬拉松」，除將依報名贈送完賽獎牌、紀念跑衣、涼感巾，完成線上全馬者，再加贈智能體重計、運動多功能包及紀念中空帽；半馬則加贈智能體重計及運動多功能包；挑戰組則加贈智能體重計及運動腰包；樂活組也有不鏽鋼保溫杯。若民眾堅持退費，只要在4月15日前完成登記，主辦單位將不扣除手續費、全額退款。

    神岡馬每年都會將晶片押金捐贈弱勢做公益，已累計捐出60多萬元，今年也不例外，並獲得許多跑友響應，未報名民眾也可參與認捐喔！初步將於4月8日贈送600份暖心便當，慰問站在防疫第一線的台中榮總醫護人員，後續再依民眾捐款等回饋社會。

    神岡馬拉松今年改為線上馬拉松，民眾完賽還加贈智能體重計、運動多功能包等好禮。（記者歐素美攝）

    神岡馬拉松今年改為線上馬拉松，民眾完賽還加贈智能體重計、運動多功能包等好禮。（記者歐素美攝）

    神岡馬拉松今年改為線上馬拉松，完賽加贈的智能體重計，還可當成紀念牌擺飾。（記者歐素美攝）

    神岡馬拉松今年改為線上馬拉松，完賽加贈的智能體重計，還可當成紀念牌擺飾。（記者歐素美攝）

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