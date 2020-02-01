武漢肺炎》北市有大型收治場所 市府：尚無啟動必要

台北市長柯文哲暗酸韓國瑜，醫療是專業，不是很懂的人，就不要講了。（記者方賓照攝）

2020-02-01 22:53:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜指稱，如果疫情大爆發，要興建大型隔離所來收容患者，台北市長柯文哲今早參加北市府首長共識營時暗酸，醫療是專業，不是很懂的人，就不要講了。但有媒體指出，攤開台北市政府「108年新興傳染病應變整備計畫」，當中明白寫道「創造支持性環境」第4點即為規畫大型收治場所，質疑柯文哲被打臉。

對此，台北市政府副發言人戴于文晚間表示，北市府係依據疾管署「108年新興傳染病應變整備計畫」規定，盤整北市內適當空間，以備不時之需，並非針對本次武漢肺炎疫情設置。

請繼續往下閱讀...

戴于文指出，目前疫情的因應作為，北市府全力配合中央政策，但依現階段疫情而言，尚無啟動大型收治場所的必要。他也強調防疫需要專業，現階段地方政府的防疫重點恐怕不是討論建立大型收治中心，且對大型收治中心建置及防疫的議題需要「謹言慎行」，以避免社會陷入恐慌。

據《中時》報導，依據台北市政府「108年新興傳染病應變整備計畫」，面對新興傳染病的衝擊，執行策略及方法中的「創造支持性環境」內容提到「規畫大型隔離收治場所，進行檢疫或隔離，協助緊急疫情應變」，示範模型設置地點就在文山區興華國小，報導質疑北市府與高雄市府應變做法大致雷同，只是碰上政治可就不一樣了。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法