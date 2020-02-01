為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》韓國瑜要蓋大型收治場所 柯：不是很懂的人不要講

中國武漢肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜提出在軍區蓋大型收治場所。對此台北市長柯文哲今日強調醫療是專業，認為不是對專業很了解、不是很懂的人就不要講。（記者方賓照攝）

中國武漢肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜提出在軍區蓋大型收治場所。對此台北市長柯文哲今日強調醫療是專業，認為不是對專業很了解、不是很懂的人就不要講。（記者方賓照攝）

2020-02-01 09:51:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜提出在軍區蓋大型收治場所。對此台北市長柯文哲今早出席首長共識營時被問到此事，柯強調醫療是專業，認為不是對專業很了解、不是很懂的人就不要講。

柯文哲一開始被問韓國瑜提出這項想法時，先是呵呵笑了一下，接著說醫療是專業的，「不是對專業很了解的人、誰教他的」，醫療還是很專業，不熟悉領域就不要，但柯說話欲言又止，似乎怕失言。

柯文哲認為，若要蓋大型收治場所，其實需要大規模收治場所應該是所謂的檢疫，例如政府決定從武漢撤僑回台，一次回來500人，就要一人一間、分散開來，觀察兩個禮拜後沒事再放出去，所以這應該叫做不確定的檢疫站，因此要經過設計，他強調防疫滿專業的，「我覺得不是很懂的人就不要講。」

目前傳出在中國有2名台灣人確診感染武漢肺炎，家屬與台商都希望中國政府能放行回台治療，柯文哲對此表示，恐怕只有就地治療，若確診要移動，載一個感染病人的飛機要怎麼消毒，因此一旦發病只能就地治療。

柯文哲也說，台灣醫療水準比中國大陸好，醫界都曉得，一旦感染確診病例要運輸，我要是航空公司也不要，除非包機，不然我是商業載你一個人、其他座位都是空的，因此一旦發病就地治療，就當作出外討生活的風險。

媒體問感染的台商希望回台，柯文哲強調這應該是還沒感染之前，如果確診病例要移動回台，就要發包機。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》義大利拒台機入境 柯：OVER了把台灣跟中國大陸搞錯
2020-02-01 09:45

武漢肺炎》義大利拒台機入境 柯：OVER了把台灣跟中國大陸搞錯
武漢肺炎》韓國瑜想蓋肺炎收容所 防疫專家打臉：落伍！
2020-01-31 23:51

武漢肺炎》韓國瑜想蓋肺炎收容所 防疫專家打臉：落伍！
武漢肺炎》韓國瑜擬蓋大型收容所 周玉蔻：是傻了還是瘋了？
2020-01-31 22:56

武漢肺炎》韓國瑜擬蓋大型收容所 周玉蔻：是傻了還是瘋了？
武漢肺炎》開學後每天需55萬片口罩 韓國瑜：頭痛買不到
2020-01-31 18:34

武漢肺炎》開學後每天需55萬片口罩 韓國瑜：頭痛買不到
生活今日熱門
2020-01-31 22:59

武漢肺炎》台灣成功分離病毒株 有望加速藥物、疫苗研發

2020-01-31 20:03

武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂

2020-01-31 18:51

急凍！彰化縣最低4.1度 2天17人OHCA

2020-01-31 18:44

疫情再燒？ 指揮中心晚間7點30分緊急記者會

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播