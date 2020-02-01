武漢肺炎》韓國瑜要蓋大型收治場所 柯：不是很懂的人不要講

中國武漢肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜提出在軍區蓋大型收治場所。對此台北市長柯文哲今日強調醫療是專業，認為不是對專業很了解、不是很懂的人就不要講。（記者方賓照攝）

2020-02-01 09:51:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜提出在軍區蓋大型收治場所。對此台北市長柯文哲今早出席首長共識營時被問到此事，柯強調醫療是專業，認為不是對專業很了解、不是很懂的人就不要講。

柯文哲一開始被問韓國瑜提出這項想法時，先是呵呵笑了一下，接著說醫療是專業的，「不是對專業很了解的人、誰教他的」，醫療還是很專業，不熟悉領域就不要，但柯說話欲言又止，似乎怕失言。

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柯文哲認為，若要蓋大型收治場所，其實需要大規模收治場所應該是所謂的檢疫，例如政府決定從武漢撤僑回台，一次回來500人，就要一人一間、分散開來，觀察兩個禮拜後沒事再放出去，所以這應該叫做不確定的檢疫站，因此要經過設計，他強調防疫滿專業的，「我覺得不是很懂的人就不要講。」

目前傳出在中國有2名台灣人確診感染武漢肺炎，家屬與台商都希望中國政府能放行回台治療，柯文哲對此表示，恐怕只有就地治療，若確診要移動，載一個感染病人的飛機要怎麼消毒，因此一旦發病只能就地治療。

柯文哲也說，台灣醫療水準比中國大陸好，醫界都曉得，一旦感染確診病例要運輸，我要是航空公司也不要，除非包機，不然我是商業載你一個人、其他座位都是空的，因此一旦發病就地治療，就當作出外討生活的風險。

媒體問感染的台商希望回台，柯文哲強調這應該是還沒感染之前，如果確診病例要移動回台，就要發包機。

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