武漢肺炎》中央調度口罩 柯：明白公布分配否則恐釀政治風暴

為防搶口罩亂象蔓延，行政院統一調控配售口罩。台北市長柯文哲今早受訪對此表示，中央說要統一調度，以官場文化，每個縣市政府浮報需要量，會搶成一片，因此現階段衛福部最重要工作是要明白公布口罩怎麼分配，若因政治理由分配不公，會演變政治風暴。（記者方賓照攝）

2020-02-01 10:13:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為防搶口罩亂象蔓延，行政院統一調控配售口罩，並研擬由政府出資，協調國內製造商增加口罩的產能。台北市長柯文哲今早受訪對此表示，中央說要統一調度，以官場文化，每個縣市政府浮報需要量，會搶成一片，因此現階段衛福部最重要工作是要明白公布口罩怎麼分配，若因政治理由分配不公，會演變政治風暴。

台北市政府今早舉行首長共識營，在進入會議室前市府首長官員須配合量測體溫、使用消毒液，柯文哲表示，防疫要全民教育，症狀會有發燒或上呼吸道感染，從衛福部證實第10例感染的案例就沒有發燒，只有上呼吸道症狀，因此他也會藉機跟首長講，其實體溫篩檢還是不太夠的。

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衛福部長陳時中提到，目前不需要每人都戴口罩，對此柯文哲認為，今早全球確診病例超過1萬例，絕多數都在中國，等於中國1萬例、台灣10例，比例1000:1，從專業知識來講，台灣與中國來往密切，因此他認為未來一週是關鍵期，在關鍵期要採取比較高的防護措施，等到關鍵期過了沒有社區感染，再降低防疫標準，他擔心有許多潛伏期的病人，因此這一禮拜還是要小心一點。

媒體問到有部分縣市已經喊口罩不夠，台北市口罩夠用嗎？柯文哲不諱言，這幾天都在處理這個問題，中央說要統一調度，以官場文化，每個縣市政府會浮報需要量、搶成一片，因此他覺得疫情爆發會讓搶口罩更明顯。

柯強調口罩是戰略物資，他從昨晚到現在都在監看中央要怎麼分配口罩，而今天適逢假期，衛福部現在最重要工作是明白公布口罩怎麼分配，公開透明若出問題大家就認了，沒有公開透明會搶成一片、會更糟糕，變成政治風暴。

柯文哲表示，他作為台北市長對民進黨中央政府最專業且善意的勸告，最好在今早就公布口罩分配辦法，遇到疫情爆發，口罩需要量大增時候，國家已經盡力了，如果分不到就認了，但要是疫情爆發搶不到口罩，是政治理由導致分配不公平，會演變政治風暴。

媒體問到行政院有意增加口罩生產線，應付口罩荒，對此柯文哲說，專業知識告訴他，台灣疫情未來一個禮拜是關鍵，過了一週沒爆發，還撐得過去，一爆發就麻煩，因此要增加生產線，不如將現有的生產線24小時加工，比較實際。

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