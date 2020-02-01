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童樂版竹南炸邯鄲 小勇士2/8扛神轎「泡」轟闖關

中港慈裕宮將於8日元宵節白天舉辦邯鄲小勇士體驗營，以泡泡代替爆竹，帶領小朋友扛著神轎巡禮，體驗炸邯鄲魅力。（讀者周宗楠提供）

中港慈裕宮將於8日元宵節白天舉辦邯鄲小勇士體驗營，以泡泡代替爆竹，帶領小朋友扛著神轎巡禮，體驗炸邯鄲魅力。（讀者周宗楠提供）

2020-02-01 18:10:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮中港地區於元宵節辦理「炮炸邯鄲」，已有百年歷史，今年於2月8日晚間震撼登場，而為了讓這項宗教民俗文化向下扎根，中港慈裕宮也在當天白天舉辦「邯鄲小勇士體驗營」，以泡泡代替鞭炮的烽火煙硝，帶領小朋友扛著神轎巡禮，體驗不同的炸邯鄲魅力。

中港慈裕宮主委陳萬典說，竹南炸邯鄲又稱「造佛」，邯鄲為五路財神之一的玄壇元帥，每年元宵前後出巡，相傳邯鄲爺怕冷，因此信眾須以炮炸為其取暖，炮火越旺則象徵越能迎財神、驅噩運，為當地傳承百年的民俗傳統，是竹南慶元宵的一大特色。

陳萬典說，雖然台東炸寒單為大眾周知，但經考察研究顯示，這項民俗活動其實發跡於竹南，不同於台東炸寒單由肉身扮演接受炮轟，竹南中港炮炸邯鄲由4名打著赤膊、穿著紅短褲、手持天罡掃的勇士，扛著「玄壇元帥 」神轎出巡，接受爆竹洗禮，於8日晚間6點從中美社區活動中心出發，遶境中港地區。

慈裕宮考量炸邯鄲鞭炮震天價響，小朋友往往退避三舍，近年來，也辦理邯鄲小勇士體驗營，以泡泡代替爆竹，並透過闖關遊戲及解說，讓小朋友了解箇中文化典故，也讓這項宗教民俗文化向下扎根，開放6到13歲的兒童參加，先完成闖關的前30名者，取得小勇士資格，電話：037-466353。

竹南鎮中港地區於元宵節炮炸邯鄲，8日晚間6點震撼登場。（資料照，記者彭健禮攝）

竹南鎮中港地區於元宵節炮炸邯鄲，8日晚間6點震撼登場。（資料照，記者彭健禮攝）

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