獨家》口罩哪裡好買？記者連跑10超商4藥妝店 實測結果出爐！

民眾到藥妝店排隊買口罩。（記者陳冠備攝）

2020-02-01 16:47:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是一罩難求！武漢肺炎疫情延燒，政府統一徵購國內口罩，再分配給超商、藥妝等通路，經濟部宣布，即日起口罩降為每片6元，盼讓全民都買得到口罩，彰化有民眾今早起到便利商店買口罩，連跑3家超商都撲空，店員全說早已賣光，今日也都未到貨，讓民眾抱怨，怎麼一降價就缺貨，到底哪裡有口罩？不過也有民眾到屈臣氏、康是美藥妝店購買，馬上就買到，直呼幸運！

記者實測，連跑彰化田尾、田中、社頭、員林4鄉鎮市10家四大超商購買口罩，店員一致表示「口罩全部都賣完」，記者再前往4家藥妝店採購口罩，位於社頭鄉及員林市屈臣氏都有販售，且有不少人排隊購買，一包3片，一片6元，康是美則非全部分店有販售，只有醫院附近分店才有。

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便利超商店員表示，從昨天就沒進貨，今天也收到沒貨通知，明日物流休假，恐要到下週一才有口罩，也有店員指出，政府分配關係，今日超商都沒進貨，唯有屈臣氏及康是美藥妝店才有販售。

屈臣氏店員表示，前幾日都沒收到政府徵購的口罩，直到今日才收到第一箱，約1千片口罩，一上班就趕緊包裝，並每人限購3片，1片6元；康是美店員表示，店內有販售口罩，但非政府徵購口罩，需在醫療院所附近分店才有。

記者實測結果，在3家藥妝店買到政府徵購口罩，1家藥妝店僅售一般醫藥口罩，10家便利超商店則通通缺貨，記者也發現，部分便利商店會將口罩置放櫃檯上，藥妝店則需詢問才會從櫃檯下拿出口罩販售。

陳姓婦人表示，政府不是宣布統一徵購全國的口罩了嗎，卻跑了3家便利商店都買不到口罩，到底口罩在哪裡？尤其疫情接二連三爆出，買不到真的很緊張。蕭姓婦人說，得知今天降價一片6元，還沒去其他超商詢問，剛好走進屈臣氏就順便購買，一次就買到覺得幸運。

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便利商店放置口罩的籃子早已被搶購一空，店員也表示今日都沒進貨。（記者陳冠備攝）

2月1日口罩降價每片6元，民眾赴超商都買不到，直到去藥妝店才買到口罩。（記者陳冠備攝）

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