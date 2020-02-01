武漢肺炎》國考考生須量體溫、戴口罩 考選部：親友別陪考

考選部最近公佈2月即將到來考試之相關作為，包括考生必須戴口罩、量測體溫，也呼籲親友別陪考。至於接下來其他考試，會再視疫情隨時應變。（資料照）

2020-02-01 15:53:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕武漢肺炎疫情不明，在國內各月都有國家考試需進行，考選部最近公佈2月即將到來考試之相關作為，包括考生必須戴口罩、量測體溫，也呼籲親友別陪考。至於接下來其他考試，會再視疫情隨時應變。

依據國考時程計畫安排，接下來最近的考試為「109年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試」，定於本月7日至9日舉行。

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考選部指出，此考試分成3個梯次，在台北、台中、台南、高雄4個考區舉行，均採電腦化測驗，應考人直接在電腦上讀取試題及作答，總計有8462人報考。

考選部表示，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，應考人一律配戴口罩入場應試。且考試當日因各試區每天上午7時起就能開放入場，將協助每位應考人量測體溫，額溫若超過37度、耳溫超過38度者，將由工作人員會同醫護人員評估，必要時移至預備試場，改以紙本試題及試卡應試。

考選部也呼籲，應考人請避免親友陪考，若無法勸離陪考親友時，工作人員將要求陪考者比照應考人配戴口罩及量測體溫，必要時並會同醫護人員評估後請其離場。若應考人因傳染病防治法規規定之隔離或檢疫措施，無法應試者，可檢具證明文件，於考試前後15天內向考選部申請退費。

考選部並說，都將持續與中央疫情指揮中心保持聯繫，後續其他考試，也會視當時疫情狀況及評估，再特別進行會議討論相關因應措施。

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