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武漢肺炎》屏東藥妝店現排隊搶口罩人龍 醫院人潮少1成

屏東市區的藥妝店，今天一早就吸引民眾排隊搶口罩，一路從櫃檯排到門口。（記者邱芷柔攝）

屏東市區的藥妝店，今天一早就吸引民眾排隊搶口罩，一路從櫃檯排到門口。（記者邱芷柔攝）

2020-02-01 14:21:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕受到武漢肺炎疫情影響，排隊買口罩幾乎變成全民運動，屏東市區的藥妝店，今天一早就吸引民眾排隊，一路從櫃檯排到門口，不過有別過去過年期間醫院急診室爆量情形，屏東基督教醫院急診室觀察，今年輕症病患就醫次數降低，平均就醫人數較往年少1成。

排隊買口罩的民眾表示「現在口罩很難買，有人排就跟著排！」儘管衛福部呼籲口罩屬於防疫物資「非必要」時不需戴口罩，但武漢肺炎疫情來勢洶洶，民眾人人自危，超商、藥妝店仍出現排隊人龍。

對此屏東縣衛生局長施丞貴表示，根據衛福部建議，一般健康民眾無須隨時配戴口罩，平時養成量體溫、肥皂勤洗手、減少出入人潮眾多的密閉場所等好習慣即可，口罩等物資留到真正需要的時候使用，才不會造成物資浪費。

同樣受到武漢肺炎疫情影響，不少民眾為了減少和病毒接觸的機會，發生類流感輕微症狀多選擇避免前往大醫院就診。

屏東基督教醫院急診室主任陳志文指出，往年年假期間急診病患量倍增，屏基平均每日約400人至500人，今年就診人數則約減少1成。

陳志文也提醒，除了面對中國新型肺炎疫情威脅，流感疫情也不容輕忽，近日因類流感上呼吸道症狀而掛急診的患者明顯增加，提醒民眾出入公共場所戴口罩，並勤洗手擋掉呼吸道感染機會。

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