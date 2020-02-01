武漢肺炎》屏縣長盃籃球賽量體溫 選手戴口罩練習

屏縣長盃籃球賽有選手戴口罩練習。（記者蔡宗憲攝）

2020-02-01 14:16:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣長盃3對3籃球鬥牛賽，今天首場次在南區恆春工商舉辦，100多支隊伍參與競技，這也是這項賽事首度在屏南區舉辦，適逢「武漢肺炎」疫情日益嚴峻，主辦單位也對入場選手逐一量測體溫，不少選手乾脆戴著口罩熱身練習，形成相當特殊畫面。

這項每年寒假最受青少年期待的賽事，過去都選在屏東市區舉辦，百公里外的屏南地區孩子舟車勞頓，常因為交通問題放棄參賽，出身恆春半島的縣長潘孟安感受孩子們的渴望，今年首度採北、中、南分區方式舉辦，光屏南區就有超過百隊報名。

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潘孟安表示，他非常了解恆春半島孩子受限交通不便的辛苦，光是搭車百公里比賽就先累得頭昏腦脹，今年特別要求承辦的屏縣警局分別中南區辦理，希望鼓勵更多屏南偏鄉孩子參與，帶動屏東的運動風氣。

承辦賽事的屏縣警局表示，為了加強各項防疫工作，每位球員進場前都將量體溫，有發燒現象就會勸導離場，對於有選手戴口罩參賽，只要查驗身分無誤並不反對，但戴口罩運動會影響呼吸，會提醒球員們斟酌身體狀況，現場也有醫護人員隨時待命，針對賽事的防疫工作相當完善。

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屏縣長盃籃球賽醫護人員待命。（記者蔡宗憲攝）

屏縣長盃3對3籃球賽在恆春工商開賽。（記者蔡宗憲攝）

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