02/01 各報重點新聞一覽

英國《經濟學人》雜誌以標題為「它（武漢肺炎）會到多糟？」的報導，作為其2月號的封面故事。指武漢肺炎也許不如季節性流感致命，但仍不容輕忽，亦不能排除會在中國引發政治效應。（圖：取自經濟學人，文：編譯茅毅）

2020-02-01 08:25:26

自由時報

武漢肺炎病例將破萬 國際公衛緊急事件

世衛組織（ＷＨＯ）在台灣時間一月卅一日正式宣告2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引起的武漢肺炎為史上第六次的國際關注公衛緊急事件（ＰＨＥＩＣ），意味該疾病已在國際擴散。根據中國官方卅一日統計，至卅日止全國確診已突破九千六百例，人民日報卅一日晚間十一點的中港澳即時統計則破九千八百例，預料在二月一日將會破萬。

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池魚之殃 義大利竟取消台灣航班

義大利出現武漢肺炎確診案例，昨宣布台灣、中國、香港、澳門航班禁止飛往義大利，我中華航空羅馬航線及長榮航空即將開航的米蘭航線，均受到嚴重衝擊。

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成大逢甲延2週 中山延1週 中小學2／11如期開學

全國中小學預計在二月十一日如期開學，多數大學原本預計在二月十七日開學，中山大學昨宣布延後一週開學、成功大學及逢甲大學更宣布延後兩週至三月二日開學。

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聯合報

大陸單日確診、死亡創新高 2台商中鏢

我國再添一例武漢肺炎確診個案，中央流行疫情指揮中心昨晚公布新增一例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，該名四十多歲男性為前日公布第九例個案的丈夫，原列為接觸者，檢出新型冠狀病毒陽性，研判他將病毒傳給妻子，被認定為一起境外移入個案導致本土家庭群聚事件，迄今累積十例確診個案。

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停飛50天、欠薪25天 遠航廢證

遠東航空去年十二月十三日起無預警停飛，雖然董事長張綱維出面宣稱是「烏龍一場」，並聲稱已有金主在洽談接手事宜，但因停飛未在六十天前提報、違反民航法，在停飛五十天、欠薪廿五天後，交通部昨核定廢止遠航民用航空運輸業許可證，公文同步以傳真及電子郵件寄達遠航。遠航低調回應「還未收到相關文件」。

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中國時報

口罩亂象 政府成亂源！統一徵用限購 全民瘋搶買

中央昨實施口罩「統一徵購」政策，結果首日各超商、藥妝店都出現買不到口罩窘境，越徵口罩反越缺。醫療專家批評，政府限制出口，是造成民眾恐慌囤積口罩主因。經濟部解釋，徵購需要時間，預計今天可全數供貨。

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無預警宣布停飛陸港澳！義大利祭緊急令 台灣航班首遭禁

武漢肺炎疫情擴大，義大利宣布進入緊急狀態6個月，即日起禁止陸港澳台等航班入境，華航的桃園─羅馬航線自即日起停飛至4月底，長榮航空原訂2月18日開航米蘭，也可能暫緩。這也是武漢肺炎爆發以來，第一個拒絕台灣航班進入的國家。

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全國中小學預計在2月11日如期開學，學校須備妥口罩、肥皂加強防疫，並教導學童勤洗手。（資料照）

義大利宣布台灣航班禁止飛往義大利，中華航空羅馬航線及長榮航空即將開航的米蘭航線，均將受到衝擊。（資料照）

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