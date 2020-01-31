為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》逢甲大學延後開學 預定3月2日

因應武漢肺炎疫情，逢甲大學預定開學日由2月10日延至3月2日。（記者黃鐘山攝）

因應武漢肺炎疫情，逢甲大學預定開學日由2月10日延至3月2日。（記者黃鐘山攝）

2020-01-31 22:30:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕因應武漢肺炎疫情，逢甲大學今晚宣布，為使開學後群聚傳染的風險降至最低，正報請教育部同意開學日由2月10日延至3月2日，待教育部同意備查後，再正式公告修正後行事曆。

逢甲大學說，因應年節期間爆發嚴重特殊傳染性肺炎疫情，1月23日即成立防疫緊急應變小組，由校長李秉乾擔任總指揮，28日、30日召開2次小組會議，研議校園防疫及安心就學措施。

防疫緊急應變小組決議，依據中央流行疫情指揮中心29日公告：「為將傳播風險降到最低，針對中港澳入境的學生及教職員工，建議在家休息14天」。根據前項建議，請符合上述情形的教職同仁主動告知所屬單位主管，並居家做好自我健康觀察。

除上述從中港澳入境之外，教職同仁如於年假期間曾接觸大陸地區返國的親友，且出現上呼吸道症狀或發燒，請主動告知所屬單位主管，居家休養待健康無虞後再返校上班。

此外，為使開學後群聚傳染的風險降至最低，正報請教育部同意延後開學日至3月2日，待教育部備查後，再行正式公告修正後行事曆。教務處已擬訂「學生安心就學」措施，在註冊繳費、選課、實時線上教學等方面，均會有因應疫情的彈性做法，正式核定後公告周知。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》全球確診9935例 台灣出現第10例
2020-01-31 23:00

武漢肺炎》全球確診9935例 台灣出現第10例
正確使用口罩不浪費 醫師教撇步
2020-01-31 21:56

正確使用口罩不浪費 醫師教撇步
武漢肺炎》2名滯中台灣人確診 陸委會證實
2020-01-31 21:33

武漢肺炎》2名滯中台灣人確診 陸委會證實
武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂
2020-01-31 20:03

武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂
獨家》政府拍板出2億建口罩產線 產能提高2.5倍到每日1000萬副
2020-01-31 20:02

獨家》政府拍板出2億建口罩產線 產能提高2.5倍到每日1000萬副
比武漢肺炎更恐怖！疾管署：流感死亡56例、重症近800例
2020-01-31 18:13

比武漢肺炎更恐怖！疾管署：流感死亡56例、重症近800例
生活今日熱門
2020-01-31 22:59

武漢肺炎》台灣成功分離病毒株 有望加速藥物、疫苗研發

2020-01-31 20:03

武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂

2020-01-31 07:37

險成海上監獄！中國夫妻疑感染讓7000人困郵輪 台灣苦主現身...

2020-01-31 07:32

南投、桃園急凍2.9度！全台持續發布低溫特報

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播