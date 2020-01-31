武漢肺炎》逢甲大學延後開學 預定3月2日

因應武漢肺炎疫情，逢甲大學預定開學日由2月10日延至3月2日。（記者黃鐘山攝）

2020-01-31 22:30:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕因應武漢肺炎疫情，逢甲大學今晚宣布，為使開學後群聚傳染的風險降至最低，正報請教育部同意開學日由2月10日延至3月2日，待教育部同意備查後，再正式公告修正後行事曆。

逢甲大學說，因應年節期間爆發嚴重特殊傳染性肺炎疫情，1月23日即成立防疫緊急應變小組，由校長李秉乾擔任總指揮，28日、30日召開2次小組會議，研議校園防疫及安心就學措施。

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防疫緊急應變小組決議，依據中央流行疫情指揮中心29日公告：「為將傳播風險降到最低，針對中港澳入境的學生及教職員工，建議在家休息14天」。根據前項建議，請符合上述情形的教職同仁主動告知所屬單位主管，並居家做好自我健康觀察。

除上述從中港澳入境之外，教職同仁如於年假期間曾接觸大陸地區返國的親友，且出現上呼吸道症狀或發燒，請主動告知所屬單位主管，居家休養待健康無虞後再返校上班。

此外，為使開學後群聚傳染的風險降至最低，正報請教育部同意延後開學日至3月2日，待教育部備查後，再行正式公告修正後行事曆。教務處已擬訂「學生安心就學」措施，在註冊繳費、選課、實時線上教學等方面，均會有因應疫情的彈性做法，正式核定後公告周知。

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