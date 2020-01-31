武漢肺炎》楊鎮浯：金門醫院防疫能量沒問題 口罩儲量絕對夠

衛福部金門醫院院長侯重光（右二）向金門縣長楊鎮浯（左三）說明院方武漢肺炎的防疫措施。（記者吳正庭攝）

2020-01-31 22:25:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天表示，金門醫院內的負壓隔離病房及擴充能量足以應付武漢肺炎所面臨的變化；另外，就口罩的總量而言，地區的儲備量絕對是夠的，也請建設處和商家繼續研議口罩「預購制」的可行性，盡量將現有口罩供應量公布在縣府建設處的官方臉書 ，減少民眾擔心買不到口罩而引起恐慌。

楊鎮浯率縣衛生局代理局長李金治，在衛福部金門醫院院長侯重光等人陪同下，先了解設於大門口體溫感測儀的執行效果，接著轉往急診室外的發燒篩檢站及負壓隔離病房。

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金門醫院院長侯重光說，任何人進出醫院均須配戴口罩，院內共有4間負壓隔離病房，萬一患者增加，可將醫院一整個樓層單獨隔離處理，最多可以再增加22個單獨的收治病房，現有防疫能量沒有問題。

楊鎮浯接著由縣府建設處長文水成、消保官顏水坤等人陪同，到連鎖超商了解口罩供應情形。

文水成說，以7-11為例，昨天來了2萬5000個口罩，到中午12點為止，大概販售了1萬個，也是配合中央政策，1個超商每天釋出500個口罩。只要沒有恐慌的心態，就口罩整個的量是足夠供應的，縣衛生局還有防疫所的一些緊急防疫物資，都足夠作為防疫使用。

文水成說，採取口罩「預購」是希望消費者可以安心，讓消費者在一個時間內可以拿到東西，在心理上有一個比較安穩的預期想法。

縣府表示，縣級學校約有8000位學生，縣府已針對可掌控的口罩數量，研議如何發放給地區的學生，至於發放的方式跟數量，還要進一步確認。

楊鎮浯受訪時說，預購的商家名單會完整公布，讓民眾知道。他並以懇切的語氣呼籲，在防疫期間，願接受政府的調度，與政府政策配合度高的商家，縣府未來一定會有肯定的措施；如果是一意孤行的商家，不願意接受配合的商家，縣府也絕對會有行政作為。防疫期間不會有任何一絲姑息的空間，大家就是要一起配合政策，度過防疫難關。

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衛福部金門醫院院長侯重光（左一）向金門縣長楊鎮浯（左三）說明醫院門口啟用的體溫熱感儀功能。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（右二）前往地區連鎖超商了解口罩販售情形。（記者吳正庭攝）

口罩到貨，金門商家前出現購買口罩的排隊人潮。（記者吳正庭攝）

金門縣政府在建設處官方臉書公布各配合商家的口罩數量，縣長楊鎮浯轉製成圖卡在手機LINE群組發布。（金門縣政府提供）

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