武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂

指揮中心晚間宣布第10例武漢肺炎個案。（記者吳亮儀攝）

2020-01-31 20:03:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，我國中央流行疫情指揮中心晚間緊急召開記者會宣布，確診第10例病例，但這是之前公布的可能病例，屬於家庭內感染，沒有擴散成社區感染，指揮中心指揮官陳時中表示「一則以喜、一則以憂」。

我國第9例確診病例、也是國內第2起家庭內感染病例，這起感染案例相當特殊，指揮中心研判第9例這名遭感染的40多歲中部女子是被武漢回台的台商老公所傳染，但台商老公發病當時並未被懷疑感染武漢肺炎、也沒採檢。

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這名台商當時僅出現咳嗽、流鼻水等輕微症狀，因症狀輕微、且當時會被懷疑為武漢肺炎感染的通報條件比較多，例如仍須有發燒等症狀，因此沒被通報和採檢，只當成一般感冒。

如今指揮中心採檢確認，台商老公的確是曾感染武漢肺炎病毒，陳時中說，在台商呼吸道採檢到病毒的基因，有病毒的基因片段，目前我國已可分離出病毒，確認病毒已經死掉，推斷沒有感染性，但「確實有感染過」。

陳時中說，雖然有確診第十例是很擔憂，但經過這次採檢很確認這位從武漢回來的台商有感染過武漢肺炎，因此他的太太也很清楚是被台商先生所傳染，「已有科學上的證據，整體來說沒有擴散，仍守住沒有社區感染的這條線」。

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