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撿到槍！圖文狂酸范瑋琪、大小S 公視台語台貼文被推爆

公視台語台昨天在臉書例行貼出台語圖文，教學俗諺「食果子拜樹頭；食米飯拜田頭」有「飲水思源」之意。（擷取自公視台語台臉書粉專）

公視台語台昨天在臉書例行貼出台語圖文，教學俗諺「食果子拜樹頭；食米飯拜田頭」有「飲水思源」之意。（擷取自公視台語台臉書粉專）

2020-01-31 23:11:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情擴大，行政院長蘇貞昌日前宣布口罩暫停出口一個月，不料卻遭藝人范瑋琪痛罵「狗官」，藝人大S、小S、楊培安等也對此提出批評，引發輿論撻伐。對此，「公視台語台」臉書在臉書例行圖文台語教學也融入時事，將4人融入圖中，貼文PO出後被網友、鄉民推爆。

公視台語台昨天在臉書例行貼出台語圖文，教學俗諺「食果子拜樹頭；食米飯拜田頭」有「飲水思源」之意，然而在圖說左半部中，除了畫出暗示中國的「維尼熊」與5顆上面畫滿星形的「五星」蘋果；右半部也畫上了一隻雙眼充滿金錢符號的綿羊、一碗露出魚尾鰭的白飯、兩個大小S的掛勾與3箱口罩。

網友表示，圖右半邊的創意來自網紅「喬瑟夫 chillseph」的影片，解讀靠在桌邊，眼中有金錢符號的羊就是楊培安（羊陪案），那碗有魚尾鰭的飯則是范瑋琪、兩個S型掛勾是大小S，3箱口罩則暗指上述藝人應口罩一事大罵政府，引發爭議。而這群藝人正在像右邊長著五星蘋果的樹「拜樹頭」。

對此，臉書網友及PTT鄉民紛紛留言說，「滿滿的梗XD」、「國家電視台挺自己國家蠻好的」、「這夠靠北」、「公視小編根本砲台XD」、「這算客氣的，看看經濟學人」、「重點是右邊三個」、「這幾天的舔共藝人全上了 很會XD」、「夠狂」、「飯尾鰭很可以」、「服了」、「這都是你們自己聯想的 不代表台語台立場XD」。

鄉民留言請見PTT

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