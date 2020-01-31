武漢肺炎》台灣虎航2/4～2/26取消52澳門航班 可改期或退費

台灣虎航2月4日至26日取消52班澳門航班，旅客可選改期或退費。（資料照，台灣虎航提供）

2020-01-31 19:15:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受到中國武漢肺炎疫情影響，台灣虎航今天宣布，2月4日至2月26日取消桃園、台中、高雄飛澳門來回航班共52班。旅客若要改搭乘日期，可更改原航班至原訂航班日期前、後7天內航班，若選擇日期仍有可訂位航班，可免付更改手續費一次及免支付機票價差。若沒有航班或旅客要退票，均可將票款保留至台灣虎航的信用帳戶中，可於180天內重新購買機票並完成搭乘；或選擇退款至原購票使用信用卡中。

受武漢肺炎疫情影響，台灣虎航往返澳門部份航班取消，航班取消旅客台灣虎航將安排至其他航班，另行寄送航班異動通知。若調整後的航班不符合民眾旅行需求，並有其他航班規劃者，可適用更改搭乘日期或退費。

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台灣虎航取消的2月4日至2月26日澳門航班包含：

桃園─澳門 IT301、IT-302每日1來回航班，總計23班；IT307、IT308取消2月4、5、7、8、10、11、12、14、15、17、18、19、21、22、24、25、26日航班，總計17航班；IT309、IT310取消2月6、9、13、16、20、23日航班，總計6航班。

台中─澳門 IT375、IT376航班，取消2月6、13、20日，共計3航班。

高雄─澳門 IT321、IT322航班，取消2月6、13、20日航班，總計3航班。

台灣虎航表示，取消航班會幫旅客安排至其他航班，若旅客不樂意，可更改至原訂航班日期前、後7天內航班，如選擇日期仍有可訂位航班，可免付更改手續費1次及免支付機票價差。旅客若要更改航班，須於原訂搭乘航班出發時間至少6小時前完成航班更改。

若沒有可更改日期也可選擇退費，台灣虎航表示，旅客可選擇將退款保留在台灣虎航的信用帳戶中，並於180天內重新購買機票完成搭乘；或選擇退款至原購票使用信用卡中。若要退至信用卡中，需於2月3日晚間6點前完成線上申請。

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