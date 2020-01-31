武漢肺炎》防疫 台北小巨蛋觀眾即起量體溫

台北小巨蛋主場館即日起，實施入場觀賞表演的觀眾量測體溫。（台北捷運公司提供）

2020-01-31 18:46:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）的疫情持續攀升，台北捷運公司宣布，台北小巨蛋主場館實施欣賞演出的觀眾量測體溫，如發現高燒（額溫37.5度以上），將要求觀眾戴口罩並就醫，並請主辦單位配合辦理退票，主場館的觀眾出入口也備有酒精消毒乾洗手器，供民眾使用。

北捷指出，小巨蛋主場館針對武漢肺炎現階段疫情的防疫，即日起實施5項措施，包括場館第一線服務人員值勤全面配戴口罩、主場館觀眾出入口備有酒精消毒乾洗手器供民眾使用、觀眾量測體溫。

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民眾接觸頻率較高的電梯、樓梯及大門扶手、廁所及觀眾席等加強消毒與清潔。防疫期間為了自我的健康安全，請觀眾配戴口罩入場。

北捷表示，小巨蛋主場館演出活動，防疫期間將依中央流行疫情指揮中心及台北市政府各項防疫防護指引，館方將進行不同階段管制措施，觀眾如有感冒、發燒、咳嗽或身體不適請配戴口罩，儘快就醫並做好個人防護措施。若有疑問請洽服務人員或撥打客服專線02-218-12345。另提供免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢相關資訊。

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