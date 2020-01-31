武漢肺炎》散佈假消息慘了！工人起訴、少女移送少年法庭

宋姓少女po出這張擷圖，告知、影射童綜合已封院、被移送少年法庭。（記者楊政郡翻攝）

2020-01-31 18:41:30

〔記者楊政郡／台中報導〕武漢肺炎防疫工作，第一樁散佈假消息遭起訴案，台中地檢署發現王男在臉書社團「沙鹿之美」散佈「童綜合有武漢確診已經封院」的假消息，又有宋姓少女在「梧棲串起來」也散佈類似假消息，全案經童綜合醫院提告，檢方依誹謗罪及傳染病防治法起訴王男，宋姓少女移送少年法庭。

台中地檢署檢察官鄭葆琳春節期間指揮清水分局，自上開臉書社團「沙鹿之美」、「梧棲串起來」分別向上追溯，反求謠言散播來源，密集傳訊相關證人7名及被告2人，訊後就被告王男（21歲工人）諭知交保3萬元。

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據了解，此謠言起因在於有民眾到童綜合醫院就診，離去時發現大廳在進行消毒拉封鎖線的鏡頭，其實那僅是該醫院高規格進行收治發燒病患（與武漢肺炎無關）的處置動作。而民眾拍到影片後沒查證，就開始一連串的「看圖說故事」，檢察官查證人多名中間證人，發現他們都是以訛傳訛，越傳越像武漢肺炎，而王男的姑姑告訴他好像有這麼一回事，王男太過熱心，就在「沙鹿之美」寫下「聽家人說童綜合有武漢肺炎確診了，已經封院了請不要再去了」，檢察官說這就像「貓在鋼琴上昏倒了」，誤會大了。

檢察官說，中間在看圖編故事的一傳一民眾，還未達「散佈」之罪行，不構成傳染病防治法的規範，而王男已構成。

另宋姓少女也是類似狀況，他人的LINE對話有PO出一張童綜合醫院消毒及拉封鎖線照片（上述影片的擷圖），底下一民眾就說「童醫院封院了、武漢肺炎、全面消毒封院、急診室出現武漢肺炎患者」（屬一對一對話階段），宋姓少女把這張擷圖轉PO「梧棲串起來」有4萬多名會員的臉書社團，然後寫上「完了完了完了」，構成散佈罪嫌。

檢方在元月28日聯繫各該臉書社團版主，確保各該謠言業經刪除，並協助澄清錯誤訊息。而元月27日兩被告不約而同在晚間8時許先後在兩社團PO出上文，童綜合醫院吳副院長在當晚9點38分發現後，上這兩個臉書社團澄清謠言，王男PO文後連續多人發言質疑，也批判他，約9分鐘後版主將他刪除。而宋女PO文後，有多人上網去質疑，罵她「欠罰」是嗎？約10時許宋女自己下架。

童綜合醫院堅持提告，且後續轉傳及原始影片者檢方會持續追查。據悉，誹謗罪是2年以下、拘役或3萬元以下罰金，傳染病防治法63條可處300萬以下罰款。

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王男在臉書社團散布假消息被起訴。（記者楊政郡翻攝）

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