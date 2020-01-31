遠航停飛50天後 交部今開鍘廢證！

遠航停飛50天後，交通部今宣布確定廢止航空許可證。（資料照）

2020-01-31 17:52:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空去年12月13日無預警停飛後，至今已邁入第50天，期間遠航董事長張綱維出面2次，分別稱停飛是烏龍及已找到投資者，希望交通部民航局能夠讓遠航復飛。不過交通部今日已跑完最後流程，決定將遠航「民用航空運輸業許可證」廢止，若有投資人願意投資遠航重新經營民用航空運輸業，遠航想重新翱翔天際，可依照民航法相關規定提出籌設申請，民航局將依法進行五階段審查，以確保飛航安全及公共利益。

交通部指出，遠東航空因本身財務問題，於108年12月12日向交通部民用航空局提出自13日起暫停所有航線營運，由於遠航並未依照民用航空法第48條第3項規定，於主管機關核准後60天始得停業，民航局認定違規事實明確，依民航法第112條第4項規定，報請交通部廢止其民用航空運輸業許可，交通部今已函覆同意，除廢證外民航局也將依法裁處300萬元罰鍰。交通部表示，已會同相關部會妥適規劃消費者與員工權益保障事宜，將全力把相關衝擊影響降至最低。

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交通部表示，廢止遠航之民用航空運輸業許可後，原屬遠航的國際與中國航線航權亦一併廢止，未來將另行分配。有關遠航停航後消費者權益保障，交通部指出，遠航停航前，民航局已要求遠航建立旅客預付票款保障機制，設立信託專戶，並已與律師簽訂金錢信託契約。

遠航停航後，民航局立即要求其委託律師依信託契約處理信託財產相關事宜；遠航則自停航當日起，透過官網、客服中心、場站櫃台等管道受理旅客退票登記，並同步審核退票資料，後續其委託律師將公布退票相關作業程序，預計於2月初公告。

員工權益保障方面，行政院已責成勞動部就員工權益保障相關事宜妥適處理，後續若有員工需民航局協助轉介至其他航空業需求，民航局將全力配合。

交通部進一步表示，遠航停航1個多月以來，負責人相關承諾一再跳票，始終未能兌現，除資金未如期到位以外，也未能如期於1月6日發出去年12月份員工薪資。

交通部廢止遠航許可後，若有投資人願意投資遠航重新經營民用航空運輸業，可依照民航法相關規定提出籌設申請，民航局將依法進行五階段審查，以確保飛航安全及公共利益。

交通部強調，現階段會會同有關部會，全力做好消費者及員工權益保障相關事宜，同時呼籲遠航負責人張綱維，確實負起照顧員工及消費者權益保障責任，否則將面臨司法單位依民航法第110條之3處以3年以下之刑責。

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