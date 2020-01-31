武漢肺炎》南市南關線4國中急停寒假課輔 有的連返校日也取消

基於「武漢肺炎」的防疫考量，台南市歸仁國中等南關線4所國中，緊急決定停止寒假的課業輔導與社團活動。（記者吳俊鋒翻攝）

2020-01-31 15:30:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕對抗「武漢肺炎」，全民動起來，正在放寒假的學校，也提出了緊急因應措施，台南市的南關線有4所國中暫停輔導課程與社團活動，歸仁國中甚至連返校日都取消了，就是要全力整備防疫工作。

暫停寒假課業輔導與社團活動的南關線4所學校，包含歸仁國中、關廟國中、仁德國中與文賢國中等，主要是考量疫情持續，且可能進入險峻期，加上相關工作的準備期程、人力負擔，以及春節年假期間師生接觸的親友遊歷難以確認掌握等因素。

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歸仁國中校長黃峻宏就表示，今天召開防疫小組會議後，緊急決定2月3日至7日的寒假輔導「停止上課」，全力進行防疫整備；8日原訂的適性入學宣導，也延期辦理，時間再行公告。

2月10日原為歸仁國中的返校日，以及校務會議，考量防疫準備的完整性，返校日取消，校務會議則改書面手冊週知，取消實體會議形式。

由於沒有返校日，無法進行宣導，黃峻宏說，2月11日開學的第1節課，將與17日第6節的自習課對調，進行防疫暨友善校園宣導，採廣播方式辦理，會要求全體教職員工生務必專心聆聽，並配合相關事宜。

歸仁國中也公告，即日起落實門禁管制，入內的家長、訪客、外賓，以及由校外返回的該校教職員工生，必須先做到「戴口罩」、「手部清潔消毒」，才可進校洽公。

黃峻宏強調，這項措施經小組決議為「強制落實執行」，造成不便敬請各界見諒，但務必配合；校方也「強烈建議」教職員工生，為自我保護也保護他人，入校即請配戴口罩。

歸仁國中衛生組將發放給每位師生1張體溫紀錄表，師生務必自主健康管理，每日早晚量測體溫1次，並確實記錄；班級每週需進行1次定期漂白水消毒，全程需40至45分鐘，已規劃好辦理時間。

黃峻宏提到，若班級有疑似案例出現，除請該生立即就醫外，該班教室當日馬上進行消毒；教職員工如出現疑似案例，不僅要就醫，其辦公室、任教教室當日也進行消毒。

若教職員工生已出現疑似上呼吸道感染（如喉痛、咳嗽、流鼻水、發燒等，亦可能出現腹瀉）症狀時，應立即配戴口罩並盡速就醫。

黃峻宏指出，班級上課時，會要求將氣窗打開以利通風，也請師生每節下課落實洗手或手部清潔消毒動作，呼籲師生切勿接近野禽或野生動物，更不要共餐共食。

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基於「武漢肺炎」的防疫考量，台南市歸仁國中等南關線4所國中，緊急決定停止寒假的課業輔導與社團活動。（記者吳俊鋒翻攝）

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