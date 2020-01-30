停擺逾2年 北橫第1站「慈湖遊客中心」重新開張

「慈湖遊客中心」即日起試營運。（記者李容萍攝）

2020-01-30 23:24:57

〔記者李容萍／桃園報導〕大溪慈湖園區為桃園市著名的觀光景點，也是北橫風景區的第一站，這裡不僅有兩蔣陵寢及慈湖雕塑紀念公園可以體驗歷史，更可以享受前、後慈湖的自然景致，是國內外旅客鍾愛的旅遊區域；停擺逾2年的慈湖遊客中心北廂房及牛角湳埤湖畔平台休憩區即日起試營運，提供的服務內容有輕食、點心、飲料及伴手禮販售。

重新試營運的慈湖遊客中心，平日營業時間上午9點至下午6點，週末及例假日是上午9點至晚上8點30分，未來廠商將會擴大營業範圍，慈湖遊客中心南廂房及後慈湖二號辦公室都會陸續提供遊客服務。

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大溪慈湖近5年因遊客數大幅下降屢遭抨擊，慈湖遊客中心更因慈湖園區委外廠商2017年8月結束經營後，因欠繳權利金與市府產生屢約爭議，營運停擺逾2年，市府風景區管理處向桃園地方法院提起追討權利金及不當得利的民事訴訟勝訴後，辦理「慈湖園區空間活化利用委外經營」招標振興慈湖觀光，去年10月完成委外採購程序。

風管處說，位於前慈湖牛角湳埤旁的「慈湖紀念雕塑公園」，是國內唯一以先展示故總統蔣介石銅像為主題的遊憩景點，自2000年陸續接管各機關學校移置銅像，目前公園內已有266尊銅像，其中蔣介石有234尊、孫中山30尊、蔣經國2尊，而最新移入公園內的銅像是原先矗立在桃園火車站前圓環內的蔣介石銅像。

風管處每年均有編列預算維護雕塑公園，銅像外觀如有褪色或破損均會立即修復，園區內植栽也會定期修剪，以保持銅像公園整體美感。

慈湖遊客中心的北廂房。（記者李容萍攝）

慈湖遊客中心的牛角湳埤湖畔平台休憩區。（記者李容萍攝）

前慈湖牛角湳埤旁的「慈湖紀念雕塑公園」。（記者李容萍攝）

前慈湖牛角湳埤旁的「慈湖紀念雕塑公園」。（記者李容萍攝）

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