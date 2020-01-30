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武漢肺炎》市面口罩缺貨 消基會：政府釋出價格偏高又無標示

消基會抽查25間商家，發現有8成8商家口罩仍缺貨。（資料照）

消基會抽查25間商家，發現有8成8商家口罩仍缺貨。（資料照）

2020-01-30 22:23:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，口罩也成市場搶手貨，為免市場缺貨，政府日前宣布釋出庫存，消基會今表示，經過抽查25間商家，發現有8成8商家仍缺貨，且認為政府釋出價格偏高，分裝後又無相關標示，恐影響消費者權益。

衛福部自28日起連續3天，在超商每天供應600萬片外科口罩供民眾購買，每人限購3片，一片8元。消基會指出，志工於今日實地走訪台北地區的超商、藥妝店、藥局，隨機抽樣25間店面，詢問醫療用手術口罩之價格及存貨狀況，其中22家表示缺貨，佔比88%，顯示口罩供需不平衡現象仍然未獲改善。

消基會也提到，超商或美妝店出售政府釋出的防疫儲備口罩，經過店員分裝後，消費者較難辨識口罩的規格以及醫用級的衛福部許可證號。經志工檢視，全家便利商店在結帳櫃檯有揭露上述的重要資訊，而康是美則未主動揭露相關資訊，經向店員詢問，也未能告知答案。雖然業者宣稱口罩來源為政府所發放，正因如此，業者更應符合產品資訊揭露原則，讓消費者安心購買使用。

總體而言，消基會認為，首先，本月22日消基會工作人員蒐集網路上的口罩價格，屈臣氏「中衛醫療口罩50片」賣價是229元，一片4.6元，而現在政府釋出的則是一片8元，口罩價格幾乎翻倍。

第二，遍走市面超商，發現口罩的包裝方式各異，有些非常粗糙，恐有污染之虞，且消費者一再回購，亦失去限買意義，建議以盒（包）裝，輔以完整標示內容，以確實保障消費者「知悉」、「講求安全」和「注意衛生」的消費權益。

對於哄抬售價大發災難財的問題，消基會建議，政府應儘速依公平交易法第35條規定「限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，而逾期未停止、改正其行為或未採取必要更正措施，或停止後再為相同或類似違反行為者，處行為人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1億元以下罰金。」

另外，也應依「傳染病防治法」第61條至第63條規定，藉機哄抬物價者，應負刑事責任，對於徵用之防疫物資，有囤積居奇或哄抬物價之行為且情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

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