武漢肺炎》北市召開疫情應變會議 北捷、公車8小時消毒一次

台北捷運與公車都已加強防疫，規定第一線服務人員全面戴口罩。（記者蔡思培攝）

2020-01-30 17:37:54

〔記者蔡思培／台北報導〕武漢肺炎疫情升溫，不少民眾都要戴上口罩後才敢外出，台北捷運與公車都已加強防疫，規定第一線服務人員全面戴口罩，並針對乘客接觸較頻繁之設施消毒。

台北市政府今天召開2019新型冠狀病毒疫情小組第3次應變會議，副市長黃珊珊表示，口罩價格部分已請消保官配合中央行政院查價、防止囤積，北市府會統一配置各機關第一線同仁口罩數量。未來北市府會在台北市政府官網成立專區，由衛生局統籌，民眾可以看到各局處所有相關防疫作為。

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北捷即日起要求捷運、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋第一線服務人員，包括站務、車務、事業、維修等服務人員，值勤時全面佩戴口罩。北捷也已針對廁所馬桶坐墊、廁間門把、自動售票機觸控螢幕、電扶梯、樓梯扶手等旅客接觸較頻繁的設備進行清潔，工作人員以適當稀釋比例漂白水或酒精，每8小時消毒一次。列車車廂方面，北捷除每日進行車廂清潔外，也將消毒頻率提升至每週2次以上，以稀釋漂白水，加強施作於立柱、拉把、座位等處。

台北市公車業者督促所屬駕駛員每日出車前落實駕駛員體溫量測，駕駛員若有發燒或疑似症狀即應協助就醫。公車業者也將針對乘客接觸較頻繁之公車車內座椅、扶手、拉環等處，每8小時清潔消毒1次。民眾若有感冒或身體不適請務必戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施。至於未來是否會將清潔消毒次數減少，黃珊珊表示，現在業者是利用司機回來時間消毒，如果改為4小時消毒一次，可能造成調度問題，因此目前維持8小時。

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