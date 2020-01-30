屏東養雞場染禽流感 撲殺8715隻土雞

防疫人員至染疫雞場執行撲殺作業。（屏東縣政府提供）

2020-01-30 17:26:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔鄉一處土雞場26日主動通報防疫單位指稱，雞場家禽異常死亡，屏東縣動物防疫所啟動防疫機制，進行雞隻移動管制、場區及噴灑消毒作業，經採樣檢體送驗，今天（30日）確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，隨即撲殺8715隻紅羽土雞。

屏東縣動物防疫所說，接獲通報後採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天確認染禽流感病毒，動物防疫所隨即赴養雞場執行撲殺作業，現場撲殺8715隻約8週齡的紅羽土雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動養雞場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

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動物防疫所所長李永文呼籲，近日氣溫明顯下降，屏縣日夜溫差大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，再因氣溫降低，禽流感病毒較活耀可能伺機感染禽隻，養禽業者應注意溫度變化及禽舍保溫措施、通風，降低家禽緊迫，以免禽隻受寒而感染疾病，飼主若發現家禽有不明原因大量死亡，或出現眼瞼腫大、腳脛潮紅等症狀，請務必儘速通報，動物防疫所將立即前往採樣送檢，啟動標準防疫流程，共同防杜疫情蔓延。

屏東縣動物防疫所也呼籲，因土雞場多採行長時間分批出雞，致運禽人員、車輛及箱籠頻繁進出禽場，增加染病風險，業者應縮短出雞時間，降低前揭人員、車輛及箱籠進出禽場頻率，並加強養禽場生物安全防範措施，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛與運輸載具清潔消毒等。

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