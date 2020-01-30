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武漢肺炎》台東防疫庫存口罩10萬片 警察局及學校搶著要

台東縣警察局長邱文亮説警察非無敵鐵金剛。（記者黃明堂攝）

台東縣警察局長邱文亮説警察非無敵鐵金剛。（記者黃明堂攝）

2020-01-30 16:22:21

［記者黃明堂／台東報導］在口罩一片難求的情況下，台東縣衛生局的外科口罩存量有10萬多片，學校及警察局都搶著要，衛生局表示在防疫優先的前提下，會酌量配發。

台東縣府今天召開跨局處防疫會議，衛生局簡報縣內的防疫整備物資庫存現況，N95口罩有7533個，外科手術面罩有107726個，存量均大於安全存量。

教育處長林政弘說，下週一就要寒假課輔了，但學校根本買不到口罩，因時間急迫，盼衛生局配發部分給學校應急。

衛生局長黃明恩原表示可以考量、酌量配發，但警察局長邱文亮指出，警察在防疫中不能置身事外，包括訪查個案等接受的任務很多，加上跟民眾接觸頻繁，因此有向警政署爭取口罩，但仍不夠，既然庫存還有10多萬，應盡量給警察，讓站在第一線的警察心安。

邱文亮進一步說，「衛生人員穿什麼，警察就應該穿什麼」！他不希望看到從事危險性防疫任務時，衛生人員穿著防護衣，警察卻只戴口罩的情況，警察不是無敵鐵金剛，如果防護裝備不足，對警察是不公平的。

衛生局答覆會酌情配發，但也請各單位應該各自向上級中央單位爭取口罩，畢竟中央容易接觸到廠商。

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