武漢肺炎》基隆衛生局：疑似8例檢驗報告出爐全為陰性

基隆市衛生局今天發布新聞稿指出，衛生福利部基隆醫院、基隆長庚醫院累計通報的8例武漢肺炎疑似個案，檢驗報告出爐，全都為陰性，排除感染。（記者俞肇福攝）

2020-01-30 13:41:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市衛生局今天發布新聞稿指出，衛生福利部基隆醫院、基隆長庚醫院累計通報的8例武漢肺炎疑似個案，檢驗報告出爐，全都為陰性，排除感染。基隆市政府提醒民眾出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922詢問，並戴上口罩儘速就醫。

衛生局統計，基隆醫院和基隆長庚醫院累計通報疑似個案8例，其中6例為陰性已排除，另2例經第2次檢驗，報告今天出來，也為陰性。

請繼續往下閱讀...

農曆春節年假昨天結束，公家機關今天恢復上班。因應疫情，市府、議會，港務分公司都取消新春團拜；基隆市政府要求第一線的公務員都需要戴上口罩，並且準備濃度75％酒精讓洽公民眾使用。

基隆市政府提醒民眾自國外返國時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員。返國14天內出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922詢問。就醫時務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以利及時診斷通報。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法