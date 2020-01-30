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武漢肺炎》雄獅旅遊損失逾2億 業界研議取消3月份出團

疾管署在桃園機場入境旅客發燒篩檢站旁設置電子看板，提醒自武漢入境民眾多加注意。（資料照，記者朱沛雄攝）

疾管署在桃園機場入境旅客發燒篩檢站旁設置電子看板，提醒自武漢入境民眾多加注意。（資料照，記者朱沛雄攝）

2020-01-30 13:19:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒全球，兩岸航線及觀光旅遊遭受打擊，目前旅行社皆取消2月份底以前到中國旅遊團，並研議是否取消3月起以後出團。雄獅旅遊統計，因為疫情影響，預計到2月29日，損失營收約2.6億元。學者形容這是「新春觀光的新挑戰」，預估疫情若持續至5月份，包含出、入境及國旅市場，觀光產業損失恐達2000億元。

易遊網統計，因受武漢疫情影響，至2月29日出發的訂單，包含團體旅遊、機票、訂房，已有超過1.5萬名旅客受影響，預估營收損失達1.5億元。

雄獅旅遊在證交所公告，因新型冠狀病毒肺炎疫情影響出團中國團體旅遊，無法依原定行程執行，而須變更行程下，預計到2月29日，損失營收約2.6億元。

可樂旅遊表示，團體加上自由行初估約有1萬名旅客受到影響，截至2月底前，已損失2.5億元。可樂旅遊也表示，許多旅客都在關注疫情發展，也會擔心，公司內部將在近期決議是否取消3月份以後的旅遊團。預計下週會統一公告3月以後的中國旅遊團是否取消。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰估算，若疫情持續到5月份，台灣入境市場單月將減少46萬人次，持續4個月就會減少約734億元觀光產值。出境部分，國人受疫情影響將降低出國意願，4個月恐減少240萬人次、960億元出國消費；國旅也會大幅縮減，估團體影響會大過自由行，總計所有觀光產業將面臨2000億元的損失。

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