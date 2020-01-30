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武漢肺炎》蘇揆防疫4大指示 加強綿密防疫網

行政院在今天農曆年後第1個上班日召開院會，主持院會的行政院長蘇貞昌聽取衛福部報告「嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況及應處作為」，蘇揆會中做出防疫4大指示，包括加強辦理物資整備、組織動員、標準作業與綿密防疫網。（資料照）

行政院在今天農曆年後第1個上班日召開院會，主持院會的行政院長蘇貞昌聽取衛福部報告「嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況及應處作為」，蘇揆會中做出防疫4大指示，包括加強辦理物資整備、組織動員、標準作業與綿密防疫網。（資料照）

2020-01-30 12:05:53

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是農曆大年初六，由於中國武漢肺炎迅速在國際間蔓延，行政院在今天農曆年後第1個上班日召開院會，主持院會的行政院長蘇貞昌聽取衛福部報告「嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況及應處作為」，蘇揆會中做出防疫4大指示，包括加強辦理物資整備、組織動員、標準作業與綿密防疫網。

蘇貞昌說，從17年前的SARS防疫經驗中，我們已經學到，即使關口嚴密檢疫把關，也無法全然杜絶新型肺炎病毒的入侵，還有不少的感染者不會出現發燒症狀，所以從現在開始，就必須進入全民防疫，因此，政府在防疫工作上，從中央到地方，都必須全面戒備，中央機關與地方政府必須同舟共濟，縣市間也要通力合作，確實而縝密的執行，才能有效控制、撲滅疫情。

有關物資整備，蘇揆指出，「防疫視同作戰」不是喊喊的而已，目前在國內疫情尚未擴散，我們就要全力提升防疫戰備物資，例如過年前宣佈醫療用口罩停止出口、全力增產，這就是為了做好萬全準備，為了守護國人健康，不論是防治非洲豬瘟，或者是武漢肺炎，政府該做的，我一步都不退讓，也請相關部會全力做好促請增產、防止囤積、漲價等管制作為。

他表示，組織動員方面，蘇貞昌表示，中央及地方應即同時成立流行疫情緊急應變中心。除了中央召開跨部會、地方召開跨局處的防疫會報外，各部會還要針對自己所屬體系、各地方政府也要就所轄各鄉鎮市區長召開防疫會議，一定要整合各單位力量，全體總動員來應戰。一步步從入境、交通工具、社區村里、校園、醫院、公共場所、弱勢族群，建立起全民防疫網，才能有效控制疫情擴大。

至於標準作業方面，蘇揆說，各個縣市只要出現一個確診病例，就要立即進行溯源性的社區疫情調查，擴大監控，找出可能的感染源，衛福部要建立跨越行政轄區病歷調閱機制，以方便各縣市進行疫情調查，迅速查證病史。另外，為落實感染控制，針對蓄意隱匿病史、接觸史、旅遊史致生防疫漏洞者，以及無故不遵守居家隔離者，一律從重處罰。

有關綿密防疫網，蘇貞昌表示，交通防疫上，為有效防治疫病毒透過交通工具傳播，請交通部針對航空、船運、台鐵、高鐵、捷運、客運、公車、計程車等大眾輸業者，加強宣導並視實際需要執行相關消毒及配載口罩、量體溫等防疫措施。

他說，學校即將開學，請教育部擬妥「校園疫情通報作業準則」，使各校有所依循，並呼籲學生家長隨時注重孩子的居家環境衛生，透過校園體系進行家戶防疫衛教。

對於公共場所的防疫，蘇揆說，若疫情持續擴大，針對民眾接觸頻繁且密閉的公共營業場所（如百貨公司、電影院）、公共設施與處所（如公用電話、公廁）及相關人員，也要請各有關部會與地方政府進行防疫宣導，必要時實施防疫稽查工作。

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