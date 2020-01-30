為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》搶救旅遊業！交部擬推紓困5大方案

武漢肺炎疫情升溫，國內旅行社禁止出團中國，中國航班大幅縮減，重創觀光業。交通部與府院高層初步規劃「紓困」與「振興」兩方案，其中「紓困」將優先加速處理。（資料照）

武漢肺炎疫情升溫，國內旅行社禁止出團中國，中國航班大幅縮減，重創觀光業。交通部與府院高層初步規劃「紓困」與「振興」兩方案，其中「紓困」將優先加速處理。（資料照）

2020-01-30 13:09:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國武漢肺炎疫情升溫，國內旅行社禁止出團中國，中國航班更大幅縮減，重創觀光業。交通部長林佳龍今天下午將與觀光業者開會研議紓困方案，據了解，交通部與府院高層初步規劃「紓困」與「振興」兩方案，其中「紓困」部分較為急切，將優先加速處理。

武漢肺炎疫情延燒，台灣觀光產業遭逢中客限制入境、台旅行團赴陸受限的雙重衝擊，加上秋冬國旅補助即將截止，面臨嚴峻困境。交通部官員透露，林佳龍除夕夜起就與觀光界意見領袖密切聯繫，並持續與府院高層及觀光局商議，已規劃出初步的紓困草案，共有5大重點。

首先，針對接待中客旅遊團的旅遊業者，因配合政府協調提前離境，衍生額外費用，以及因暫停出團到中國旅遊，觀光局將研議補貼部分損失。

其次，交通部也將協助旅行業者營運周轉利息補助、觀光旅館及旅館業者融資，提高信貸額度並減收手續費，另研議協調公股行庫成立紓困貸款專案，事先協調排除障礙，盡速放款。

第三，官員指出，將研議推動觀光旅館及旅館地價稅一定期限的租稅優惠，地方政府稅損，則研議透過中央調整統籌分配款比例方式，對配合推動觀光政策縣市政府予以實質補助。另，評估透過立法程序比照2002至2003年SARS期間的營業稅與所得稅減收。

四、協調航空公司就中國大陸鄰近地區航班，配合退票或展延出團日期，並減免退票手續費或沒收訂金等。

第五，交通部將整合跨部會資源推動小鎮、山脈旅遊的周邊基礎建設，並結合相關部會研提出在職員工培訓補助。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
疫情衝擊／專營中國業者撐不下去 觀光局今研商紓困
2020-01-30 05:30

疫情衝擊／專營中國業者撐不下去 觀光局今研商紓困
武漢肺炎》中國人咳嗽不遮口鼻 香港酒店工會要求禁中客入港
2020-01-27 22:20

武漢肺炎》中國人咳嗽不遮口鼻 香港酒店工會要求禁中客入港
紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成

紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成
武漢肺炎》禁旅遊團外出？武漢市文旅局：未完全確認
2020-01-21 20:07

武漢肺炎》禁旅遊團外出？武漢市文旅局：未完全確認
桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛

桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛
生活今日熱門
2020-01-30 06:43

獨家》武漢肺炎疫情狂燒！亞洲最大遊輪撤出中國改來台灣

2020-01-29 17:12

武漢肺炎》台男武漢封城前回宜蘭 高調逛街、吃大餐引公憤

2020-01-29 15:12

武漢肺炎》台8名確診病例共接觸460人 27人出現症狀

2020-01-29 17:21

全台最低溫下探6度 明起3天寒流影響最劇烈

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播