武漢肺炎》搶救旅遊業！交部擬推紓困5大方案

武漢肺炎疫情升溫，國內旅行社禁止出團中國，中國航班大幅縮減，重創觀光業。交通部與府院高層初步規劃「紓困」與「振興」兩方案，其中「紓困」將優先加速處理。（資料照）

2020-01-30 13:09:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國武漢肺炎疫情升溫，國內旅行社禁止出團中國，中國航班更大幅縮減，重創觀光業。交通部長林佳龍今天下午將與觀光業者開會研議紓困方案，據了解，交通部與府院高層初步規劃「紓困」與「振興」兩方案，其中「紓困」部分較為急切，將優先加速處理。

武漢肺炎疫情延燒，台灣觀光產業遭逢中客限制入境、台旅行團赴陸受限的雙重衝擊，加上秋冬國旅補助即將截止，面臨嚴峻困境。交通部官員透露，林佳龍除夕夜起就與觀光界意見領袖密切聯繫，並持續與府院高層及觀光局商議，已規劃出初步的紓困草案，共有5大重點。

請繼續往下閱讀...

首先，針對接待中客旅遊團的旅遊業者，因配合政府協調提前離境，衍生額外費用，以及因暫停出團到中國旅遊，觀光局將研議補貼部分損失。

其次，交通部也將協助旅行業者營運周轉利息補助、觀光旅館及旅館業者融資，提高信貸額度並減收手續費，另研議協調公股行庫成立紓困貸款專案，事先協調排除障礙，盡速放款。

第三，官員指出，將研議推動觀光旅館及旅館地價稅一定期限的租稅優惠，地方政府稅損，則研議透過中央調整統籌分配款比例方式，對配合推動觀光政策縣市政府予以實質補助。另，評估透過立法程序比照2002至2003年SARS期間的營業稅與所得稅減收。

四、協調航空公司就中國大陸鄰近地區航班，配合退票或展延出團日期，並減免退票手續費或沒收訂金等。

第五，交通部將整合跨部會資源推動小鎮、山脈旅遊的周邊基礎建設，並結合相關部會研提出在職員工培訓補助。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法