武漢肺炎》台東元宵遶境照常舉行 衛局建議在機場車站量體溫

台東縣衛生局官員建議在元宵遶境期間，在機場車站對遊客量體溫。（記者黃明堂攝）

2020-01-30 13:29:36

［記者黃明堂／台東報導］武漢肺炎疫情是否會造成台東市元宵遶境停辦？台東市長張國洲表示將照常舉辦，警察局認為會有大量縣外旅客進入應慎思，衛生局建議在機場車站對入境遊客量體溫。

元宵聯合遶境是台東市數十年的傳統民俗，也是年度最盛大廟會活動，今年有天后宮及豐安宮各自揪廟聯合遶境2天及1天，各有45及46家廟宇報名，加上炸寒單，原本預期場面將十分熱鬧。

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台東市長張國洲說，目前不可能取消元宵節活動，但這種大型集會聚集龐大人潮，進出人員繁雜，在技術上也難以執行量測體溫及全面戴口罩，如何投入防疫，需要各單位集思廣義。

警察局長邱文亮說，今年春節假期，台東湧進的遊客量比往年更多，元宵遶境一樣會有大量遊客湧入；這種廟會活動雖然是在空氣流通的公開場合，但人跟人之間是近距離接觸的，傳染機會高，應該要有防疫作為。

衛生局則說，在無風的狀況下打個噴嚏，病毒可飛6公尺，有風可達10多公尺，遶境人潮中如有人感染，在趴趴走的情況下，1人疑似或確診恐造成上千人隔離；如果真的如市公所所說，不取消遶境，建議在車站及機場設點，以高效率的額溫槍對遊客量測體溫，而且應要求參加遶境的民眾都應戴上口罩。

縣長饒慶鈴說，遶境大型集會如果照原訂計畫舉行，縣府與市公所會密切配合防疫，如何實施，將進一步研商。

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台東市長張國洲（站者）表示元宵遶境照常舉行。（記者黃明堂攝）

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