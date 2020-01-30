武漢肺炎》宜蘭通報19例排除17例2待驗 縣府︰物資充足勿恐慌

宜蘭縣政府針對武漢肺炎疫情，今上午召開防災會議，出席局處長全程戴口罩。（記者張議晨攝）

2020-01-30 12:30:44

［記者張議晨／宜蘭報導］中國武漢肺炎疫情升溫，宜蘭縣累積至今通報疑似案例有19例，其中有17例排除，還有2例等待檢驗；縣府今在開工日上午舉辦肺炎防疫工作會議；縣府強調，宜蘭防疫物資充足，也呼籲民眾進出密閉空間、醫療院所時，應戴上口罩、勤洗手做好個人防疫。

宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心，今天舉行第2次工作會議；縣長林姿妙強調，目前宜蘭縣口罩存量足夠，防疫儲備口罩也優先提供醫療院所、第一線工作人員史傭，呼籲民眾不要恐慌。

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由於疫情升溫，今日出席工作會議的局處首長全程戴口罩，至於是否會要求全府相關單位戴口罩上班；林姿妙強調，她希望大家都能戴口罩，也盼中央要求廠商加緊趕工，讓全台民眾都能戴口罩。

在旁的衛生局長徐迺維補充，戴不戴口罩中央都有明確律定，今工作會議位於密閉空間、人多，才會要局處首長戴上口罩，但如果在半開放空間，則不需要戴口罩。徐迺維強調，縣府已請各單位依照開會地點、人數，機動式配戴口罩，也呼籲民眾不要恐慌。

針對第一線防災救護人員，消防局前天已採購300套防護衣、面罩，預計可供縣內救護人員1個月使用。

消防局長徐松奕表示，會視疫情狀況要求救護人員穿著防護衣、面罩值勤；另也請全縣急診醫療院所，若有發燒個案到院救治，救護車會全面消毒過後再返回隊部。

除救護外，宜蘭縣利澤簡焚化廠近期已完成全區消毒，全縣垃圾收運人員則配戴口罩執勤；環保局強調，宜蘭縣消毒藥劑足夠，若出現確診個案，會請各鄉鎮清潔隊展開全區消毒。

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