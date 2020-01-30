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武漢肺炎》新北校園盤點防疫物資 出入動線重新規劃

開工第一天，許多學校趕緊盤點防疫物資，規畫防疫ＳＯＰ。（記者何玉華攝）

開工第一天，許多學校趕緊盤點防疫物資，規畫防疫ＳＯＰ。（記者何玉華攝）

2020-01-30 12:27:16

〔記者何玉華／新北報導〕春節連續假期結束，今天開工，雖然還在寒假，但許多學校也不敢輕忽，教職員工在第一個上班日，緊急盤點校園額溫槍、口罩等防疫物資，也有學校早有先見之明，在年前緊急訂購額溫槍、口罩應變，因循SARS、H1N1校園防疫SOP，確保校園防疫無漏洞。

淡水國中校長王敏秀說，平常學校就備有額溫槍、口罩等物資，經過盤點，數量還算充足，但恐無法做到1班1支額溫槍，有鑑於學校規模不大，上學學生不會集中湧入，目前規畫集中在校門口量體溫，一但有異常，立即請學生到預先設置的隔離區，並通知家長帶回。

此外，由於學校出入口多，也將管制動線減少出入口；另一方面，清查近期出國到中國港澳地區的教職員工，請其加強自主管理。

五股國中校長楊尚青在年前就預購額溫槍、口罩，規劃每間教室都有一支額溫槍，學生每天早上進班前，自主量體溫、填寫數據，若有異常，則送保健室並通知家長帶回就醫；另外，鼓勵學生自戴口罩，萬一臨時發現班上有同學發燒，未戴口罩，學校備用的口罩就可以派上用場。

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