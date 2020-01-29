武漢返台夫妻健康無症狀 宜蘭衛生局：已要求自主隔離

夫妻從武漢返台後行程，被民眾在網路曝光。（翻攝自「爆料公社公開版」）

2020-01-29 19:19:56

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣一對夫婦過年前從中國武漢返台，被民眾發現未在家中自主隔離，過年期間還與家人到餐廳用餐，引起民眾恐慌；宜蘭縣衛生局獲報後，傍晚派員前往男子家中調查，衛生局指出，夫妻兩人健康狀況良好，也無肺炎症狀，但仍依規定要求兩人自主隔離，呼籲民眾不要恐慌。

這對夫婦在武漢工作，今年1月20日從武漢返台，今下午被網友踢爆兩人未在家中隔離，在臉書高調貼出返台行蹤，引起民眾憤慨，灌爆男子臉書；男子一家被突如其來的留言嚇到，馬上緊急關閉臉書。

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男子父親受訪時澄清，他兒子從武漢返台後都在家中，僅在初一時與家人到外用餐，並未到其他場所。

宜蘭縣衛生局獲報後，今傍晚由秘書岳瑞雪率疾管人員到男子家中調查，並要求男子依照檢疫通知書內容，在家隔離至2月3日止。

衛生局長徐迺維表示，夫妻檔健康狀況良好，並無武漢肺炎等症狀，兩人回台時間，是在台灣宣布相關管制措施之前，因此才沒列入內政部追蹤名單內，不過今已要求兩人依照規定，在家隔離至2月3日止。

徐迺維強調，這對夫妻檔雖然有出外用餐，但兩人狀況良好，兩人行蹤被曝光後，確實受到驚嚇，也對全家人造成困擾，對於造成恐慌相當愧疚；也呼籲民眾不要恐慌。

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