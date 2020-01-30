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武漢肺炎》中市府防疫總動員 開工日聯合訪查口罩防疫物資

台中市政府成立防疫物資通路聯合訪查小組，上午到大型通路業者訪查。（記者許國楨攝）

台中市政府成立防疫物資通路聯合訪查小組，上午到大型通路業者訪查。（記者許國楨攝）

2020-01-30 12:13:29

〔記者許國楨／台中報導〕因應武漢疫情延燒，針對市售醫用口罩等防疫物資，台中市政府今開工日（30日）火速組織跨局處聯合訪查小組，除實際瞭解各式通路銷售一般醫用口罩等物資供給情形，並稽查銷售價格，經訪查未發現有業者哄抬口罩價格，但仍會陸續訪查設址中市口罩工廠，掌握產銷情形，確保市民可購得防疫口罩，讓防疫確實到位，保障市民健康。

台中市政府積極防疫，先於22日設立二級防疫指揮中心，且為落實工作部署，連假期間多次召開防疫相關會議，成立防疫物資通路聯合訪查小組，今天上午由經濟發展局局長張峯源帶隊，會同衛生局、法制局及新聞局等單位，先到大型通路業者訪查，隨即轉往超商門市瞭解一般醫用口罩銷售狀況。

張峯源表示，經統計台中可以買到口罩的通路，一共有1840家業者，其中7-11等4大便利商店約占4分之3、共有1361家，目前供貨情況良好，每家門市每日皆有配送可供銷售，所以只要民眾依限購數量購買，都可在超商買到需用口罩。

經發局補充，依照經濟部供應口罩的策略，第一波供貨通路通路為四大便利超商，民眾可就近在超商，依每日限量3片購買到一般醫用口罩，第二波為藥妝通路，第三波為大賣場，上述三大通路預計會陸續鋪貨完成，滿足民眾購買需求。

食品藥物安全處副處長蔣淑玫則建議民眾配戴一般醫用口罩，但醫用口罩屬於醫療器材，民眾選購時，應審視外包裝的醫療器材許可證字號與保存期限，才能確保買到合格的醫療口罩。

法制局主任消保官康馨壬表示，從今日起口罩工廠會陸續增加生產量，消費者不用急著大量添購，可以先到超商限量購買，若發現有哄抬物價或囤貨居奇的情況，都歡迎向市府申訴，消保官會啟動查證機制，保護消費者權益。

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經訪查未發現有業者哄抬口罩價格。（記者許國楨攝）

經訪查未發現有業者哄抬口罩價格。（記者許國楨攝）

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