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台東縣國中23日寒假課輔照常 口罩自備為主

台東縣教育處長林政宏說明23日的寒假課輔照常舉行。（記者黃明堂攝）

台東縣教育處長林政宏說明23日的寒假課輔照常舉行。（記者黃明堂攝）

2020-01-30 11:57:10

［記者黃明堂／台東報導］防範武漢肺炎疫情，台東縣教育處原評估停止23日開始的國中課業輔導，但今天決定，課輔及開學都照常舉行，但已有癥狀的勿到校；因口罩貨源仍不足，學生到校以自備口罩為主、學校供應為輔。

台東教育處長林政宏今天參加縣府防疫會議，聽取各相關單位的疫情說明及因應之道，也提出學校面臨口罩採購困難的問題，原希望衛生局可以先撥防疫庫存口罩供學校應急，但基於防疫優先原則，衛生局即使能提供，數量也有限，所以當前的戴口罩原則是，健康的師生不一定要戴口罩。

林政宏說，23日的國中課業輔導將照常舉行，開學也原則照常，但會請學校做好防疫措施，應備耳溫槍為師生量耳溫。口罩由各校自行接洽廠商購買，但教育處也會向各校調查是否由教育處統一採購。

他說，原則上口罩由學生自備，但學校也會準備，提供給有需求的學生。他也表示，即日起台東縣國中小學校暫停到中國的移地訓練及教育交流。

林政宏說，一旦學校有確診病例，會依學校規模及感染途徑來決定是全班或全校停課，且停課一律14天。

林政宏說，防疫不輕忽，但也會要求學校對防疫作為有正確理解，切勿渲染，會要求老師不可在臉書發布不確定資訊。

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