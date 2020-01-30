家長憂肺炎疫情蔓延引恐慌 宜蘭有學校冬令營預防性停課

宜蘭縣政府今上午針對武漢肺炎疫情，召開防疫工作會議。（記者張議晨攝）

2020-01-30 12:04:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕武漢肺炎發燒，宜蘭目前尚未有確診病例，但傳有家長希望孩童參加的寒假課輔或冬令營活動暫停，有體操教練憂心家長恐慌蔓延，今宣布冬令營課程暫停，並退還相關費用；陳姓教練說，因現在是流感及肺炎防疫期，先預防性停課化解家長憂心。

全國國中小學校開學日為2月11日，目前仍為寒假期間，部分學校在開學前舉辦課輔、社團及冬令營活動，讓學生在寒假不無聊。

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但隨著武漢肺炎疫情不斷升溫，有家長對群聚活動表示憂心，一名家長傳訊給在國小校園舉辦冬令營的陳姓教練，盼冬令營活動暫緩。

陳姓教練說，雖然冬令營招收學生不多，但有家長表示疑慮，為避免引起憂心，因此才決定停課，所有費用都會全數退回。

為了辦理課程，陳姓教練還另外聘請外縣市教練協助；陳姓教練說，外聘教練時間是在疫情爆發前協調好，雖然課開不成，費用仍需照付，師資費全由她自行吸收；她苦笑說，肺炎疫情升溫，她也意外成了受害者。

宜蘭縣教育處長王泓翔表示，宜蘭目前並無確診個案，目前防疫仍比照流感疫情進行防疫，學童若有發燒、感冒則建議在家隔離，呼籲家長不需恐慌。

王泓翔強調，針對學校寒假冬令營活動，若要停辦昨晚已請各校自行決定，目前有哪些學校停辦或繼續辦理，教育處還在了解中。

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