為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

家長憂肺炎疫情蔓延引恐慌 宜蘭有學校冬令營預防性停課

宜蘭縣政府今上午針對武漢肺炎疫情，召開防疫工作會議。（記者張議晨攝）

宜蘭縣政府今上午針對武漢肺炎疫情，召開防疫工作會議。（記者張議晨攝）

2020-01-30 12:04:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕武漢肺炎發燒，宜蘭目前尚未有確診病例，但傳有家長希望孩童參加的寒假課輔或冬令營活動暫停，有體操教練憂心家長恐慌蔓延，今宣布冬令營課程暫停，並退還相關費用；陳姓教練說，因現在是流感及肺炎防疫期，先預防性停課化解家長憂心。

全國國中小學校開學日為2月11日，目前仍為寒假期間，部分學校在開學前舉辦課輔、社團及冬令營活動，讓學生在寒假不無聊。

但隨著武漢肺炎疫情不斷升溫，有家長對群聚活動表示憂心，一名家長傳訊給在國小校園舉辦冬令營的陳姓教練，盼冬令營活動暫緩。

陳姓教練說，雖然冬令營招收學生不多，但有家長表示疑慮，為避免引起憂心，因此才決定停課，所有費用都會全數退回。

為了辦理課程，陳姓教練還另外聘請外縣市教練協助；陳姓教練說，外聘教練時間是在疫情爆發前協調好，雖然課開不成，費用仍需照付，師資費全由她自行吸收；她苦笑說，肺炎疫情升溫，她也意外成了受害者。

宜蘭縣教育處長王泓翔表示，宜蘭目前並無確診個案，目前防疫仍比照流感疫情進行防疫，學童若有發燒、感冒則建議在家隔離，呼籲家長不需恐慌。

王泓翔強調，針對學校寒假冬令營活動，若要停辦昨晚已請各校自行決定，目前有哪些學校停辦或繼續辦理，教育處還在了解中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》全球人心惶惶！華爾街投資人警告：美股恐跌10％
2020-01-30 12:03

武漢肺炎》全球人心惶惶！華爾街投資人警告：美股恐跌10％
武漢肺炎》中央禁口罩出口1個月 侯友宜：保護國民是官員責任
2020-01-30 12:02

武漢肺炎》中央禁口罩出口1個月 侯友宜：保護國民是官員責任
紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成

紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成
武漢肺炎》受疫情影響 世界室內田徑錦標賽延期一年
2020-01-30 11:58

武漢肺炎》受疫情影響 世界室內田徑錦標賽延期一年
武漢肺炎》盧秀燕：要求口罩工廠加速生產、鋪貨
2020-01-30 11:56

武漢肺炎》盧秀燕：要求口罩工廠加速生產、鋪貨
桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛

桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛
武漢肺炎》 聖露西亞總理向WHO喊話 讓台灣加入世衛組織
2020-01-30 11:54

武漢肺炎》 聖露西亞總理向WHO喊話 讓台灣加入世衛組織
武漢肺炎》佛心口罩廠婉拒企業大單 優先供應一般民眾
2020-01-30 11:53

武漢肺炎》佛心口罩廠婉拒企業大單 優先供應一般民眾
生活今日熱門
2020-01-30 06:43

獨家》武漢肺炎疫情狂燒！亞洲最大遊輪撤出中國改來台灣

2020-01-29 17:12

武漢肺炎》台男武漢封城前回宜蘭 高調逛街、吃大餐引公憤

2020-01-29 15:12

武漢肺炎》台8名確診病例共接觸460人 27人出現症狀

2020-01-29 13:46

武漢肺炎》彰化夫妻罹病趴趴走 所到之處今全面消毒 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播