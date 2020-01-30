武漢肺炎》過年台中市議員電話被打爆 以為是要燈籠結果是要口罩

過年期間不少台中民代接到電話詢問口罩，經濟部己保証大家今天在各通路都買的到口罩。（記者唐在馨攝）

2020-01-30 07:50:08

〔記者唐在馨／台中報導〕「選舉還有剩的口罩可以給我嗎」？「議員，立委：那裡可以買到口罩」？

武漢肺炎疫情在春節期間成為各方關注焦點，受到年節放假影響，雖然行政院公佈口罩不出口，也釋出庫存口罩以及要求通路限制一人一天購買三個的政策，但仍有不少民眾反應買不到口罩，反而成為春節期間不少民代收到的重要「選民服務」。

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民進黨議員何文海表示，服務處主任這幾天一直接到選民的電話或是私訊，都是詢問選舉期間有送口罩文宣品，目前還沒有剩？或是詢問還有那裡可以買到口罩？目前選舉文宣品是沒有剩，中央今天開始大量釋出生產線口罩，應該可以滿足需求。

何文海服務處主任楊文君則說，元宵節快到了，以前這個時間點接到電話或私訊，通常都是問元宵節小提燈何時發放，沒想到今年都是問口罩，過節的氣氛被打消了不少。

立委黃國書服務處執行長曾淑雯則說，昨天是收假前最後一天，的確一直接到電話，因為不少機關行號以及學校都要求今天上班日要戴口罩，大家買不到口罩都來詢問，也是要來問選舉文宣品還有沒有剩，不過也真的文宣品口罩都發完了，相信今天生產線恢復，物流業也正常上班，口罩的供應可以稍微恢復正常。

立委何欣純昨天也在臉書貼文，表示接到很多選民詢問，她也已連絡經濟部，確保國人買的到口罩防疫。

民進黨立委何欣純在臉書貼文表示，這幾天接到不少民眾電話詢問買不到口罩，已要求確保國人都買的到口罩。（記者唐在馨翻攝）

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