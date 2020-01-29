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豬梅花肉驚見黑點？ 網友解惑：安啦！放心吃

原PO貼出在美式賣場買回的豬梅花，好奇是不是買到瑕疵品，沒想到釣出許多網友專業的回應。（圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO貼出在美式賣場買回的豬梅花，好奇是不是買到瑕疵品，沒想到釣出許多網友專業的回應。（圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說）

2020-01-29 19:11:50

〔即時新聞／綜合報導〕美式連鎖賣場好市多（Costco）以大份量、多種類與高CP值受到許多台灣民眾的喜愛，其中有許多商品每隔一段時間便會造成搶購，有網友在網路PO文表示，她從賣場買了1盒梅花豬肉片回家，打開後發現肉面上有許多黑點，她趕緊將商品拍照PO網，詢問網友是不是買到瑕疵品，沒想到竟然釣出許多網友提供專業的解答，讓原PO鬆了一口氣。

該網友今日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出1張照片，可以看到照片中有許多堆疊的豬梅花肉片，看起來非常可口，但仔細一看會發現肉片上有許多黑點，讓人不禁好奇這些黑點的由來，原PO在貼文中表示「這次買這一盒豬梅花好多這樣，有黑點狀有黑條狀，請問有人知道這是血絲，發霉，還是長蟲了呢！？一趟路去有點遠，竟然買到有疑慮的肉肉...」。

網友們看到貼文後紛紛留言「我這次買到的也是這樣，吃起來沒感覺一樣很好吃」、「豬血，煮湯會很腥，豬騷味很重，最好分開燙，不然毀了一鍋湯」、「電宰的都會這樣」，也有許多網友提供解答「微血管放血不完全，這正常的」、「這只是血塊，別緊張」、「血絲，之前就有注意，後來等豬肉解凍挖開看過，的確是血」、「微血管破裂形成血塊，冷凍後再切片就變成圖片一樣，正常現象。（以前在火鍋店打工過，經常遇到）而且肉與脂肪的紋路看起來好漂亮，涮火鍋沾少許醬油應該好吃」，原PO事後也在貼文中回應「我真的第一次看到」、「謝謝大家的解惑呦」。

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