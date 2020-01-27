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妻子包大紅包 人夫買仙草結帳 竟是4張「伍佰」

妻子包給原PO的紅包，從外觀看不出異樣。（圖擷自爆怨公社）

妻子包給原PO的紅包，從外觀看不出異樣。（圖擷自爆怨公社）

2020-01-27 21:20:34

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節有些人會發紅包給另一半，慰勞他們的一年的辛勞，有網友在網路PO文表示，老婆感念他一年的辛苦所以包了一包給他，沒想到當他買燒仙草孝敬岳父岳母，從紅包內拿出1張500元準備付錢時，才發現紙鈔上印著歌手「伍佰」，讓他感到非常尷尬。

該網友昨日在臉書「爆怨公社」PO出1則貼文，可以看到照片中原PO手拿放著4張500元的紅包，接著第2張照片則是4張印有歌手「伍佰」的玩具紙鈔放在板凳上，原PO在貼文中無奈表示「我老婆晚餐時給我一包紅包說是慰勞我一年的辛苦，然後剛剛出門去辦事，回來的路上想說買幾杯燒仙草回去孝敬岳父岳母，老闆都包好了，然後我從紅包中拿出500，嗯...是500沒錯，然後就沒有然後了。Ps:背面是空白的，跟老闆道歉之後走了，東西馬上被排隊的客人買走了，因為身為一名人夫，身上是不允許有錢存在的，我也是一名500（伍佰）的鋼鐵粉絲，重點來了，我沒生氣」。

網友們看到貼文後紛紛留言「還好沒在派出所過年」、「最無辜的是老闆XD」、「你不知道老婆給的紅包是不能花的?那是愛啊」、「你家人有去警察局保你出來嗎XD」、「有伍佰不錯了，我連紅包袋都沒有呢」、「夫妻都好可愛哈哈哈，感覺生活很好玩」。

從紅包袋拿出來後，才發現不是真鈔。（圖擷自爆怨公社）

從紅包袋拿出來後，才發現不是真鈔。（圖擷自爆怨公社）

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