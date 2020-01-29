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午後車流增加 屏東啟動交通分流、調撥措施

台1線屏縣段午後車流增加。（記者羅欣貞攝）

台1線屏縣段午後車流增加。（記者羅欣貞攝）

2020-01-29 17:02:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（29日）是春節連假最後一天，雖然寒流籠罩，還是有許多民眾出遊，屏東重要路段中午過後車流增加，屏東縣警察局交通隊從下午3點20分起，在台1線水底寮路段實施分流、調撥車道措施，加快疏解北上車流，整體交通大致順暢。

屏東縣警局交通隊說明，今天在平面道路方面，台1線水底寮路段五岔及三岔路口南下車多，另台1線北上車多，其餘台17、台9（含草埔隧道）、台26線，各路段車多順暢。台3、27、屏185、187、189 等平面道路，交通順暢。

另外，國道3號九如、長治、麟洛、竹田、南州、林邊交流道，周邊道路交通車流順暢；聯外橋樑，包括里嶺大橋、高屏大橋、萬大大橋、雙園大橋均交通順暢；至於觀光景點山川琉璃吊橋、四林林後森林公園、八大林森遊樂園、東琉碼頭朝隆路、南灣、墾丁路段、熱帶農業博覽會，周邊交通正常。

交通隊也表示，鑑於北上車流增多，於下午3時實施分流管制台1線永翔路口南下車流，改道右轉永翔路續接台17線南下，同時為疏導台1線水底寮路段北上車流，於3時20分於台1丶沿山路口實施分流措施，分流台1線北上外側車道車輛至沿山公路（替代道路），以疏解北上車流，另也開始實施調撥車道措施，調撥台1線436.5至441.3k南下內側車道供北上車輛使用；至下午4點前，派出警力797員維護全縣交通秩序。

收假日午後，屏東車流變多。（記者羅欣貞攝）

收假日午後，屏東車流變多。（記者羅欣貞攝）

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